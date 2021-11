Hannover

Wie feiert man 75 Jahre Niedersachsen? Am besten möglichst ausführlich und mit einer Vielfalt von Darstellungsformen. Deshalb hat sich Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im Sommer auf eine Wanderung mit Ehrenamtlichen gemacht, hat die Landesregierung einen Fotowettbewerb ausgelobt und feierte das Land auf einer vergnüglichen Fete sich selbst in Berlin. Und nun, am 1. November 2021, die Feier des eigentlichen Datums – die Gründung des Landes Niedersachsen. Durch eine am 8. November 1946 erlassene Verordnung, die rückwirkend auf den 1. November datiert wurde, werden die Länder Braunschweig, Freistaat Oldenburg und Schaumburg-Lippe mit dem zuvor gebildeten Land Hannover zu einer Einheit. Heute, in der Zeit der eingängigen Slogans würde es heißen: Niedersachsen, klar.

Vom moralischen Tiefpunkt gestartet

Klar war damals natürlich gar nichts, sondern alles so ziemlich in Schutt und Asche, wie Weil in seiner kurzen Ansprache am Montag vor 2000 Gästen im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrum (HCC) erinnert. „Wir haben wahrlich Grund zum Feiern. Am Anfang unserer Landesgeschichte stehen ein verlorener Krieg, Millionen Tote, Millionen von Flüchtlingen, die kreuz und quer durch das Land geirrt sind – es gab Zerstörung, wohin das Auge blicken konnte und vor allem befand sich Deutschland auf dem moralischen Tiefpunkt seiner Geschichte.“

Wie feiert man ein solches Jubiläum? Das Land, das zum 70. Geburtstag eine ziemlich triste Podiumsdiskussion in Gang gesetzt hatte, entschied sich diesmal für einen gut gefüllten Kessel Buntes. Für eine anregende Mischung aus Morgenandacht, Unterhaltungsshow, Selbstpräsentation, Musikerlebnis und (heftig beklatschter) Turnkunst. Und für eine herausragende Rede des deutsch-iranischen Schriftstellers Navid Kermani.

Dank an die Engländer

Zwischen Mozart und Beethoven, festlich intoniert vom Jugendsinfonieorchester, setzte Weil den Auftakt. Die Gründung Niedersachsens am 1. November sei ein „Akt der Besatzungsmacht“ gewesen, „für den man heute sehr dankbar sein kann“. Auch Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) dankte den Briten, mit der Gründung Niedersachsens den Bewohnerinnen und Bewohnern den Weg in die Demokratie geebnet zu haben. „Sie oktroyierten die Demokratie nicht, sie ermöglichten sie. Und die verbanden dies mit dem Vertrauensvorschuss, dass es gelingen würde, die Demokratie langfristig in der politischen Kultur, im Denken und Fühlen der Menschen zu verankern“, sagt Andretta.

Einen bewussten Kontrapunkt zu den Lobpreisungen der angeblichen Schönheit und Vielfalt Niedersachsens setzte der Friedenspreisträger Kermani. Er hatte zunächst die Einladung der Staatskanzlei höflich abgelehnt, zum Festakt zu sprechen. Was solle er als „eingewanderter Iraner, gebürtiger Westfale, zugezogener Rheinländer, dankbarer Europäer und überzeugter Europäer“ denn zu Niedersachsen sagen, dass er bis dato nicht im Portofolio hatte? Die Staatskanzlei antwortete, man wolle sich nicht nur selbst feiern, sondern auch etwas haben über den Tellerrand hinaus. Der Schriftsteller entschied sich über Afghanistan zu reden, denn die Bilder über die von startenden US-Transportmaschinen fallenden Afghanen gehen ihm nicht mehr aus dem Kopf.

Die Dilemmata der deutschen Politik

Kermani beschrieb anschaulich die Dilemmata der deutschen und internationalen Politik, die sich entweder zu schnell zum Krieg oder zum Nichtstun entschieden habe. Dabei befinde sich Afghanistan jetzt, 40 Jahre nach dem Einmarsch der Sowjetunion und nach 20-jährigem Militäreinsatz der Nato humanitär „im Countdown zur Katastrophe“, wie kürzlich ein hoher Vertreter der Welternährungsorganisation mahnte. Kermani sagte, wenn man heute die Gründung eines Bundeslandes (Niedersachsen) nach einem glücklich erfolgten Militäreinsatz feiere, könne man nicht grundsätzlich Auslandseinsätze verdammen.

Kermani bekam lang anhaltenden Beifall. Wie übrigens auch die Aktivistinnen des Feuerwerks der Turnkunst mit ihrem Liveakt auf der Bühne. Und auch die Interviews mit niedersächsischen Nobelpreisträgern, die zwei 16-jährige Schülerinnen digital führten, ernteten freundlichen Beifall. Die interviewten Nobelpreisträger wie der Göttinger Physiker Professor Stefan Hell saßen real unter den geladenen Gästen übrigens in der siebten Reihe im Kuppelsaal. Hinter Politikern, hinter ehemaligen Politikern, hinter Vertretern der Wirtschaft, ehemaligen Vertretern der Wirtschaft und der Medien. Auch diese Choreografie ist bezeichnend.

Schröder und Wulff in der ersten Reihe

Aber die Mischung der Auftritte überzeugt viele der geladenen Gäste, zu denen auch etliche Ehrenamtliche aus allen Landesteilen zählen wie auch Bürger, die Weil und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu ihren Harz-Wandertouren mitgenommen haben. Beim späteren Empfang in der Niedersachsen-Halle ist der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer, erschienen im vollen Ornat, umringt von Emsländern, die ihn, den Sohn des Emslandes freudestrahlend begrüßen. Einige auch auf Platt, das hier nicht jeder in Hannover versteht. Die Kameras richten sich da schon auf den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, der die gesamte Veranstaltung „würdevoll“ fand und die gute Mischung lobt. Schröder ist natürlich mit seiner Ehefrau Soyeon Schröder-Kim erschienen, Altbundespräsident Christian Wulff mit seiner Frau Bettina. Beide waren als Ministerpräsidenten Konkurrenten. Verdammt lang her. Heute feiern sie sich auf Augenhöhe.

Und zum Schluss der Treckerfahrer

Natürlich keine Niedersachsen-Sause ohne Filmchen über die Schönheit des Landes, die Landwirtschaft, den Sport, die Kultur, das Ehrenamt und natürlich keine ohne „Günther, den Treckerfahrer“, den Kabarettisten Dieter Wischmeyer, der derzeit mehr Auftritte in Brandenburg als in seinem Heimatland hat. Wischmeyer lobte, bekannt prägnant, nicht nur niedersächsische Eigenheiten wie den „Gülle-Sylvester“, sondern auch die Distanz und Zurückhaltung der Landeskinder, die auch deswegen gut durch die Corona-Krise kamen. „Dass sich die Menschen hierzulande fortgepflanzt haben, ist schon ein Wunder – dafür wurde hier das Schützenfest erfunden“. Da lacht der Saal. Tiefgang und Flachkomik – sie passen zum Fest der Niedersachsen. „Munter bleiben – bis zum nächsten Mal, zum hundertsten.“ Naja. mal sehen.

