Die Teilnahme von Umweltminister Lies an der Klimaschutz-Demo am Freitag in Hannover sorgt für heftige Kritik. Organisiert wird die Veranstaltung unter anderem von Linksextremisten. CDU und FDP forderten den Minister auf, nicht mit Demokratiefeinden zu demonstrieren. Der SPD-Politiker lässt sich nicht beirren. Auch OB-Kandidat Marc Hansmann will mitlaufen.