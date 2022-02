Hannover

Die Menschen in Niedersachsen bewegen sich klima- und umweltfreundlicher fort als der durchschnittliche Bundesbürger. Das geht aus dem sogenannten Mobilitätsindex hervor, den der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) am Montag in Zusammenarbeit mit dem Analyse- und Beratungsunternehmen Prognos vorgelegt hat. Die Untersuchung betrachtet die Lage in den 16 Bundesländern und legt einen Fokus auf die Entwicklung nachhaltiger Mobilität. „Niedersachsen liegt insgesamt etwas über dem Bundesdurchschnitt. Vor allem die schlechten Werte bei der Zuverlässigkeit kompensieren jedoch die positive Entwicklung in anderen Bereichen – wie bei der Verfügbarkeit und dem Bereich Klima und Umwelt“, teilt der ADAC mit. Die Zahlen beziehen sich auf die Jahre 2015 bis 2019.

Bundesland mit hoher Autodichte

Im teilweise ländlich geprägten Niedersachsen sei das eigene Auto nach wie vor für viele Menschen die Mobilitätsgarantie, heißt es im Ländersteckbrief. Auf 1000 Einwohner kommen fast 600 Autos – nur in vier Bundesländern sind es mehr. „Die Personenwagen in Niedersachsen zeigen aufgrund der zum Teil sehr weiten Strecken zum nächsten Mittel- oder Oberzentrum hohe Fahrleistungen“, heißt es im Index.

Nahverkehrsförderung stagniert

Die Förderung des Angebots im Öffentlichen Personennahverkehr habe in den vergangenen Jahren stagniert. Weite Teile des Landes seien dünn besiedelt und nur unter Schwierigkeiten mit Nahverkehrsangeboten zu erschließen. Vor allem Straßenbahnverbindungen seien im Nahverkehr ausgebaut worden, nicht aber Busverbindungen. Fernverkehrsbahnhöfe und Autobahnen seien in ländlichen Regionen oft nur über lange Anfahrtswege zu erreichen. Konsequenz: Die Niedersachsen steigen insgesamt seltener in Busse und Bahnen als die Verkehrsteilnehmer in anderen Bundesländern.

Spitzenreiter beim Radwegenetz

Erfreulich seien hingegen die Investitionen in die Radinfrastruktur. Niedersachsen verfüge mittlerweile über das längste Radwegenetz in Deutschland und weise seit 2015 den bundesweit höchsten Ausbau auf. Außerdem sei der Anteil der Carsharing-Fahrzeuge gewachsen. Die Dichte an Elektrofahrzeugen und verfügbarer Ladeinfrastruktur liege wiederum leicht unter dem Bundesschnitt.

Unpünktliche Züge, verstopfte Autobahnen

Schwächen haben ADAC und Prognos bei der Zuverlässigkeit ermittelt. Während andere Bundesländer den Anteil pünktlicher Fahrten im Bahnverkehr steigern konnten, bleibe der Wert in Niedersachsen konstant. „Besonders negativ wirkt sich außerdem das Staugeschehen aus“, schreiben die Verfasser der Untersuchung. Baumaßnahmen auf den Autobahnen hätten den Verkehrsfluss zum Teil erheblich beeinflusst. Allerdings sind die sogenannten Tempobaustellen, mit denen die Straßenbauverwaltung das Stauaufkommen mindern will, in den Datensätzen noch nicht berücksichtigt.

Fortschritte bei der Verkehrssicherheit

Leichte Verbesserungen sieht der Mobilitätsindex bei der Verkehrssicherheit. Zwar sei die Zahl der Verkehrsunfälle seit 2015 leicht gestiegen, allerdings mit weniger Schwerverletzten und Getöteten. „Sicherer werden muss das Fahren auf Landstraßen, von denen es in Niedersachsen sehr viele gibt und die statistisch am gefährlichsten sind“, fordert der ADAC. Das Land sollte Sicherheitskampagnen zur Sensibilisierung zu Gefahren wie Ablenkung, Geschwindigkeit oder Wildwechsel konsequent unterstützen.

Für den Index haben ADAC und Prognos öffentlich zugängliche Daten etwa vom Kraftfahrzeugbundesamt oder vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung genutzt. Sie wollen ihn nun jährlich fortschreiben. Eine Handlungsempfehlung haben sie schon: Da die Autoabhängigkeit in ländlichen Regionen nur in beschränktem Umfang durch einen Ausbau des Nahverkehrs verringert werden könne, sei auf dem Weg zu nachhaltigerem Verkehr die flächenhafte Förderung von Elektromobilität zu verstärken.

Von Bernd Haase