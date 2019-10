Möglicher Bombenfund auf Göttingens Schützenplatz

Göttingen

Gibt es auf dem Schützenplatz in Göttingen noch eine Weltkriegsbombe? Die Stadtverwaltung vermutet einen solchen Blindgänger dort. Gewissheit soll eine Untersuchung am Sonnabend, 12. Oktober bringen. Zur Sicherheit will die Stadtverwaltung an diesem Tag alle Gebäude von 7 Uhr an in einem Umkreis von 1000 Metern räumen lassen.

2010 war auf dem Schützenplatz ein Blindgänger detoniert. Dabei waren drei Menschen zu Tode gekommen. Das weitere Vorgehen will die Göttinger Stadtverwaltung in einem Pressetermin am Montag, 7. Oktober, ab 16 Uhr, erläutern.

Von Christoph Oppermann