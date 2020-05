Hannover

Die Facebookseite ist bereits gelöscht, das Restaurant seit Tagen geschlossen: Der Wirt der „Alten Scheune“ in Moormerland (Kreis Leer) hat aufgegeben. Hinter ihm liegen aufreibende Tage, weil der Corona-Ausbruch nach dem „Pre-Opening“ am 15. Mai bundesweit für Aufsehen gesorgt hat. 34 Infektionen waren die Folge, 217 Menschen sind mittlerweile in Quarantäne, wie der Kreis am Donnerstagnachmittag mitteilte. Der Kreis untersucht noch, ob Verstöße gegen Verordnungen zu den Infektionen geführt haben.

Doch der Grund für die Schließung des Restaurants ist nicht der Corona-Ausbruch direkt, sondern eine fehlende Genehmigung. Diese hat der Wirt nach Medieninformationen im Mai nur vorläufig erteilt bekommen. Nach den Vorfällen habe die Gemeinde die Lage nun anders beurteilt. Sie habe laut Ostfriesen-Zeitung dem Betrieb die Genehmigung entziehen wollen, dem kam der Besitzer nun zuvor.

Von RND/sbü