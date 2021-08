Hannover

Die Mordkommission „Fortuna“ der Polizei Goslar sucht weiter nach der Leiche von Karsten M. aus der Gemeinde Liebenburg. Der 51-jährige Familienvater ist seit dem 13. April verschwunden. Die Beamten gehen von einem Gewaltverbrechen aus – und Hannover gilt als möglicher Ablageort der Leiche. Doch inzwischen kommen die Ermittlungen nicht mehr voran. „Alle Hinweise sind abgearbeitet, auch die aus Hannover“, sagt Kathrin Feyerabend von der Polizei Goslar.

Deswegen ist der Fall nun in der nächsten Ausgabe der ZDF-Kriminalsendung „Aktenzeichen XY“ Thema. Ausstrahlungstermin ist am Mittwoch, 18. August. „Wir setzen Hoffnung auf die Sendung und darauf, neue Hinweise zu bekommen“, sagt Feyerabend.

Das Auto von M. wurde nahe des Holländischen Pavillons gefunden. Quelle: Samantha Franson

Verdächtiger weiter in U-Haft

Am 19. Mai hatte die Mordkommission einen Verdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 50-jährigen Bundespolizisten und Freund von M. Er sitzt in Untersuchungshaft, schweigt aber weiterhin zu den Vorwürfen, teilt die Staatsanwaltschaft Braunschweig auf Anfrage mit. Der Polizist soll nach HAZ-Informationen ein Verhältnis mit der Frau des Vermissten gehabt haben. Im Garten von M. hatten die Ermittler Kampfspuren entdeckt.

Im Raum Hannover waren im Laufe der Ermittlungen der Flughafen Hannover und das Expo-Gelände als mögliche Verstecke für die Leiche infrage gekommen. Nahe dem Holländischen Pavillon wurde am 16. April, drei Tage nach M.s Verschwinden, dessen blauer VW Caddy gefunden.

„Ungewöhnliche Einkäufe“

Im Laufe der Ermittlungen waren der Mordkommission „ungewöhnliche Einkäufe des Beschuldigten aufgefallen“: Der Festgenommene erwarb demnach am 20. April zwei Rasengitterplatten und acht Baustahlmatten. Einige Tage später kaufte der Verdächtige acht Bauzaunelemente und acht Betonfüße. Trotz intensivster Ermittlungen gebe es laut Polizei „keine nachvollziehbaren Beweggründe“, wofür das alles gedacht sein könnte.

Die Polizei vermutet, dass der Verdächtige den Toten in einer Scheinbaustelle in Hannover versteckt haben könnte. Kurz nach der Tat kaufte der Beschuldigte Rasengittersteine (Mitte) und Betonfüße. Quelle: Fotos: Polizei

Auffällige Baustellen?

Dass der 50-jährige Verdächtige diese Gegenstände verwendet hat, um die Leiche von M. hinter einer vorgetäuschten Baustellenabsperrung verstecken, halten die Ermittler für möglich. Allerdings: „Zeugenhinweise aufgrund eines Aufrufes in den Medien wegen der Baustellenelemente haben keine zielführenden Ergebnisse gehabt“, sagt der Braunschweiger Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe. „Eine systematische Absuche konnte es mangels System und der unüberschaubaren Weite des etwaigen Verwendungsgebietes nicht geben.“ Somit dauern die Ermittlungen weiter an. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter Telefon (05321) 3390 an.

Die nächste Ausgabe von „Aktenzeichen XY“ und dem Fall von Karsten M. läuft am Mittwoch, 18. August, ab 20.15 Uhr im ZDF.

Von Manuel Behrens