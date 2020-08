Moringen

Eine 21-Jährige, die in der Nacht zu Sonntag aus dem Maßregelvollzug in Moringen ausgebrochen war, ist wieder zurück. Sie wurde nach Angaben des Niedersächsischen Sozialministeriums am Donnerstagabend festgenommen und zurück in die Einrichtung gebracht. Die verurteilte Straftäterin hatte 2016 ihre Mutter in der Nähe von Hannover erstochen.

Die Frau soll nach ersten Erkenntnissen in der Nacht zu Sonntag durch ein Fenster entkommen sein. Derzeit werde der Fall geprüft, um einen erneuten Ausbruch zu verhindern, heißt es seitens des Ministeriums. Es war bereits das zweite Mal, dass die 21-jährige Straftäterin aus Laatzen aus der Einrichtung flüchtete.

Erste Flucht im Februar

Bereits im Februar war sie das erste Mal getürmt: Damals war die 21-Jährige über einen Zaun geklettert und über das Dach eines Nachbargebäudes entkommen. Nach wenigen Tagen wurde sie von einer zivilen Streife der Polizei Northeim erkannt und festgenommen. Sie ließ sich nach Angaben der Beamten widerstandslos festnehmen. Nach der Flucht im Februar sei sie vorübergehend in einem „besonders gesicherten Bereich“ untergebracht gewesen, wie ein Sprecher des Ministeriums mitteilte. Wie eine erneute Flucht gelingen konnte, sei völlig unklar.

Eine Gefahr für die Bevölkerung sei von der Frau während ihrer Flucht nicht ausgegangen. „Wir gehen nicht davon aus, dass von der Frau eine Gefährdung ausgeht – weder für die Bürger noch für die Frau selbst“, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Hannover, die neben dem Ministerium für den Fall zuständig ist.

Nach Tod der Mutter in die Klinik

Das erste Mal hatte die Polizei die junge Frau vor vier Jahren zur Fahndung ausgeschrieben. Die damals 17-Jährige hatte ihre Mutter in der gemeinsamen Wohnung erstochen und war daraufhin verschwunden. Zwei Tage nach der Tat erkannte eine Kundin des Leine-Centers in Laatzen Yessica R., die sich kurz darauf widerstandslos von der Polizei festnehmen ließ. Das Landgericht Hannover ordnete daraufhin die dauerhafte Unterbringung von Yessica R. in dem psychiatrischen Gefängniskrankenhaus an.

Von Verena Schulz