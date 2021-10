Motorrad-Korso zum Geburtstag: 1200 Biker fahren für den kleinen Matheo durch Lübeck

Lübeck

Was für ein Geburtstagsfest. Für den kleinen Matheo haben sich laut Polizeiangaben 1200 Motorradfahrer in Lübeck eingefunden. Sie fahren durch die Kruppstraße, die von der Geniner Straße abgeht. Die Polizei hat die Straße zwischenzeitlich gesperrt. Die Eltern Hannah und André Ankenbrand hatten bei Facebook dazu aufgerufen. Denn ihr kleiner Junge ist lungenkrank – und liebt Motorräder.

Die Mutter von Matheo ist angesichts des großen Ansturms zu Tränen gerührt. „Das es so ein Ausmaß annimmt, hätte ich nicht gedacht“, sagt sie. Die 34-Jährige vermutet, dass sich einige Biker nach der Absage der Stadt erst recht auf den Weg gemacht haben.

Vor der Fahrt singen die Biker sogar ein Geburtstagsständchen für Matheo: „Happy Birthday to You!“ Zudem gratulierten viele Motorradfahrer dem kleinen Jungen persönlich mit der Faust. Einige haben Luftballons für das Geburtstagskind dabei.

Zu den zahlreichen Unterstützern auf zwei Rädern gehören auch die Knieschleifer Oldesloe. Die Biker-Gruppe ist mit 20 bis 30 Personen angereist. Von der Aktion haben sie über Facebook erfahren, erzählt Mitglied Kerstin Brand. Auch Veronica und Marco aus Rondeshagen haben von dem kleinen Motorrad-Fan Matheo durch die sozialen Medien erfahren – und sich spontan auf den Weg gemacht.

Hilfsaktionen von Bikern

Solche Hilfsaktionen haben Tradition. In den USA gibt es Biker-Gangs, die einen Charity-Ride für kleine Kinder machen, die beispielsweise an der Schule gemobbt werden – oder eben sehr krank sind. Das ist eine große Motorrad-Fahrt, bei der Spenden gesammelt werden. Die Idee: Die starken Rocker helfen den kleinen Schwachen. So gibt es seit 27 Jahren eine Biker-Fahrt durch die USA, um unheilbar kranke Kinder den Aufenthalt in einem speziellen Camp zu ermöglichen. Die Biker fahren, werben dafür und sammeln so Spenden ein.

Zum Geburtstag ein Motorrad-Korso

In Lübeck ist der Hintergrund etwas anders gelagert. Es geht dabei nicht um eine Spende, sondern um eine große Freude. Das Ehepaar Ankenbrand wollte ihrem kranken Kind ein Motorrad-Erlebnis zum zweiten Geburtstag schenken. Ihr Aufruf bei Facebook schlug hohe Wellen, die Biker-Clubs verteilten den Aufruf unter sich. Plötzlich wollten 1000 Motorrad-Fahrer kommen.

Darum hat die Stadt Lübeck den Korso nicht genehmigt

Und das führte zu mächtig Ärger. Die Eltern wollten ein kleines Fest für die Biker geben. Aber die Stadt sagte Nein. Das Argument der Stadt: Die Veranstaltung sei nicht rechtzeitig genug angemeldet worden – und die Frist verstrichen. Das stört die Biker aber nicht. Denn das Fahren durch die Geniner Straße ist nicht verboten, ob mit oder ohne Genehmigung der Stadt.

Von Josephine von Zastrow/RND