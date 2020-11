Hannover

Plexiglaswände rund um Blasmusiker, Gesichtsvisiere für die Chor- und Orchesterleiter, die Aufteilung großer Orchester und Chöre in kleine Gruppen, um mit Abstand üben zu können, der Wechsel zwischen analogen und digitalen Übungsstunden – niedersächsische Musiklehrer haben sich viel überlegt, um in diesem Schuljahr coronakonform mit ihren Schülern wieder drinnen singen und musizieren zu können. Um ihre Schüler musikalisch durch die Zeit der monatelangen Schulschließungen während des ersten Teil-Lockdowns im Frühjahr zu bringen, haben Pädagogen im heimischen Wohnzimmer oder in der Küche aufgenommene Videoschnipsel zu einem großen Stück zusammenkomponiert.

Neue Verbote nach den Herbstferien

Sechs Wochen Musikunterricht mit Einschränkungen: Aber der seit dem Ende der Herbstferien gültige Corona-Rahmenhygieneplan verbietet das Chorsingen und Spielen von Blasinstrumenten wie Trompete oder Flöte in geschlossenen Räumen komplett. Die Begründung des Kultusministeriums: Durch vermehrte Tröpfchenfreisetzung und Aerosolbildung steige das Infektionsrisiko erheblich. Auch dialogisches Sprechen im Klassenraum ist seitdem übrigens verboten, was Fremdsprachenlehrer zu Sprechübungen auf den Schulhof treibt.

Bei Musikensembles ist das aber ungleich komplizierter. Der Verband Deutscher Schulmusiker befürchtet deshalb einen Kahlschlag in der Musikkultur. Unter freiem Himmel dürfen sich Chöre mit zwei Metern Mindestabstand noch zum Üben treffen. Dies dürfte aber angesichts der sinkenden Temperaturen für immer weniger Ensembles eine Option sein. Indoor-Einzelunterricht in Gesang ist unter strengen Vorgaben noch möglich. Blasmusikunterricht drinnen geht überhaupt nicht. Dabei sei das vermeintliche Infektionsrisiko wissenschaftlich gar nicht belegt, meinen die Musikpädagogen.

Die preisgekrönte Bigband der Käthe-Kollwitz-Schule, hier ein Bild aus dem vergangenen Jahr mit Santiago Fernandez am Mikrofon, darf nicht mehr zusammen üben. Quelle: privat

„Katastrophale Folgen“

Die Folgen des Verbots sind laut Martin Weber, Vorsitzender des Landesverbandes der Schulmusiker, katastrophal. „Vielen Schulensembles droht nach den ersten schweren Rückschlägen im Frühjahr und den vielen Einschränkungen im Herbst nunmehr das endgültige Aus.“ Schüler und Schülerinnen in Instrumentalklassen und Musikprofilen erlitten massive Defizite, die kaum wieder aufzuholen seien. Weber warnt zudem vor wirtschaftlichen Schäden: „Weiterlaufende Verträge mit Instrumentalpädagogen und auf das ganze Schuljahr abgeschlossene Kooperationsverträge mit Musikschulen müssen weiterbezahlt und Elternbeiträge storniert werden.“ Andere selbstständige Musiklehrer würden möglicherweise ihre Aufträge verlieren, der niedersächsischen Musikkultur gehe dringend benötigter Nachwuchs verloren.

Teilnahme am Schulorchester ist freiwillig

Das generelle Verbot müsse dringend zurückgenommen werden, zumal sich die Musiklehrer kreative und umfangreiche Hygienekonzepte überlegt hätten, um Schüler und Pädagogen bestmöglich vor Infektionen zu schützen, sagt Weber. Einschränkungen für einzelne Fächer sollten nicht pauschal vom Land, sondern von den lokalen Behörden zeitlich befristet verhängt werden. Verbote für das Pflichtfach Musik müssten nicht automatisch auf Musik-Arbeitsgemeinschaften und Schulorchester oder -chöre übertragen werden, da die Teilnahme ja freiwillig sei. Schulensembles sollten nicht anders behandelt werden als außerschulische Musikgruppen.

„Kein Grund für Musizierverbote “

Was in ganzen Klassen verboten sei, könne in kleineren Lerngruppen wegen des Abstands erlaubt sein, sagt Weber. Wenn das Musizieren im Freien erlaubt sei, müsse das auch für große Räume mit hohen Decken und guten Belüftungsmöglichkeiten gelten. Es gebe keine wissenschaftlichen Studien, die belegten, dass das Spielen von Blasinstrumenten gefährlich sei. Im Gegenteil. Weber betont: „Das pauschale Verbot ist sachfremd, unverhältnismäßig und willkürlich.“ Solange hohe Inzidenzwerte nicht zu einem Rückzug aus dem Präsenzunterricht führten, gebe es keinen plausiblen Grund für pauschale Musizierverbote.

Von Saskia Döhner