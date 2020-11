Hannover

Sich verändern wollen, weg aus dem Dorf: Die Youtube-Serie „ Jugendland“ des Regisseurs und Produzenten Christoph Heymann begleitet drei junge Leute, alle über 18. Sie hängen an Bushaltestellen oder auf dem Dorfplatz herum, in Uetze und Eicklingen, in der Region zwischen Hannover und Celle. „Man fragt man sich schon, ob diese jungen Leute nicht ein bisschen feststecken“, sagte Heymann der Deutschen Presse-Agentur. Über den Alltag von René, Sarah und Timo will er erzählen. Die 24 Folgen der Serie wurden für das NDR-Landesfunkhaus Niedersachsen produziert. Vor der Corona-Krise gedreht, werden sie bis Ende November im Youtube-Kanal „ Jugendland“ veröffentlicht. Derzeit laufen Gespräche über eine zweite Staffel.

Herr Heymann, mit der Youtube-Serie „ Jugendland“ begleiten Sie junge Menschen auf dem Land. Was ist das Ziel - und wie sind Sie auf Ihre Protagonisten gestoßen?

Die Idee bei „ Jugendland“ war, dass wir wissen wollten, wer auf dem Dorf eigentlich noch an der Bushaltestelle rumhängt. Dort hat ein Kollege recherchiert und René kennengelernt. Er war interessant, hat herumgeprahlt, er sei auf Bewährung. Dann haben wir René begleitet und nach und nach die anderen Menschen kennengelernt, die in „ Jugendland“ zu sehen sind. Die Idee war, von Menschen zu erzählen, die gewissermaßen an der Bushaltestelle rumhängen. Diese Menschen haben nicht so eine Lobby wie die, die im Schützenverein sind oder bei der freiwilligen Feuerwehr. Und deswegen haben wir gesagt: Deren Alltag interessiert uns.

Was hatten Sie dort erwartet? Wenn man sich die Beiträge ansieht, fällt vor allem eine gewisse Perspektivlosigkeit auf.

Ich glaube, dass Menschen mit ähnlichen Fragestellungen, mit den gleichen Träumen, mit den gleichen Konflikten auch in der Stadt anzutreffen sind. Nur hat das Dorf für uns den Vorteil, dass alles viel kleiner ist, dass man viel genauer hingucken kann - an der Bushaltestelle, später auch bei den Protagonisten zu Hause oder auf den Plätzen, wo sie sonst so rumhängen. Es sind Geschichten von Menschen, die sich in der Gesellschaft nicht mehr ganz aufgehoben fühlen. Aber wir sind nicht mit dieser Erwartung losgelaufen. Es war eine andere Herangehensweise - wir gehen einfach hin und gucken, wen wir treffen. Natürlich ist man dann auch Filmemacher und sucht sich die spannenden Geschichten heraus.

Wie kamen Sie dann zu Ihren Protagonisten?

Wir haben noch viele andere Menschen dort kennengelernt, aber die drei - René, Timo und Sarah - haben große Schwierigkeiten, mit bestimmten Dingen umzugehen. Und aus meiner Perspektive war das dann so, dass wir die Ziele und die Träume, die sie haben, so dargestellt haben, dass sie die Helden ihrer eigenen Geschichte sind, und gar nicht so sehr, dass das ein Problem für sie selber darstellt. Gesellschaftlich sollten wir uns aber schon manchmal fragen, wieso es so wenig Angebote für diese Menschen gibt.

Zumal Ihre Helden eine gewisse Trostlosigkeit vermitteln.

Ich weiß nicht, ob das Trostlosigkeit ist. Ich nehme es auch wahr, dass einen das manchmal traurig zurücklässt. Wir sind manchmal traurig vom Dreh zurückgefahren, weil wir dachten: Ach Mensch, Timo, finde doch mal einen Ausbildungsplatz, das wäre doch schön und wir würden uns auch darüber freuen. Aber wir schauen mit einem bestimmten Blick auf diese Geschichten, mit einer Stadt-Perspektive, gut ausgebildet, kommen aus einem abgesicherten Haushalt. Und wir schauen den Protagonisten bei wirklich existenziellen Fragen zu, sind nah dran. Das ist manchmal schwierig. Man denkt sich: Das wäre doch cool, wenn es besser liefe. Das Trostlose bezieht sich dann für mich eher auf die Situation, in der sie sich befinden.

Gab es einen bestimmten Grund, in die Region zwischen Celle und Hannover zu fahren?

Reiner Zufall. Wir haben überlegt, wo es Bushaltestellen gibt. Natürlich haben wir uns überlegt, dass es hilfreich ist, wenn es keinen Bahnhof gibt. In Uetze gibt es zwar eine weiterführende Schule, eine Bank, zwei Einkaufsstraßen, aber keinen Bahnhof. Das heißt, man kommt da nicht so gut weg. Sobald es einen Bahnhof gibt, ist die Bushaltestelle nicht mehr so spannend. Und man fragt sich schon, ob diese jungen Leute nicht ein bisschen feststecken.

Woran machen Sie das fest?

René beschreibt zum Beispiel das Problem, dass jeder jeden kennt und dass sein Ruf von Anfang an nicht so positiv war. Er wollte damit angeben, dass er irgendwo eingebrochen ist, und das kriegt auf dem Dorf natürlich schneller jemand mit. Dann heißt es immer: Ah, okay, das war wieder René, der macht das ja immer. Und dann kommt man aus dieser Wahrnehmung nicht mehr heraus. Timo sagt beispielsweise, in der Stadt könne man sich „einfach irgendwohin verpissen“. Das geht im Dorf nicht. Das beschreibt auch Sarah, als sie einen Husky bekommt. Und dann weiß das ganze Dorf: Sarah hat einen Hund. Man bleibt in dieser Schleife drin, das macht Veränderungen schwer.

Welche Rolle spielen Drogen?

Das ist ein Thema unserer zwei männlichen Protagonisten. Auch gerade in der ersten Folge, da bietet uns René auch gleich einen Joint an. Es geht aber um die Frage: Wie wollen wir damit umgehen? Ich glaube, dass das bei allen dreien in einer Phase mal zu viel war. Es gehört aber wahrscheinlich zum Erwachsenwerden dazu, dass man damit Erfahrungen macht. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass das auf dem Land stärker ist als in der Stadt. Man kann es im Dorf aber einfach viel, viel besser sehen und beobachten als in einer Stadt.

Immer wieder sprechen die Protagonisten davon, dass sie raus wollen aus ihrem Dorf. Aber erkennbar wird daraus nichts - warum?

Das ist eine interessante Haltung. Man will etwas verändern und die Lösung dafür ist: Ich gehe hier weg, weil dann alles besser wird. Aber vielleicht ist die Antwort darauf auch: Ich muss mich ändern. Der Ort wird sich ohnehin nicht ändern. Und wenn ich was verändern will, dann habe ich im Dorf auch Möglichkeiten. Und ich glaube, die Aussage, ich will hier weg, bedeutet eigentlich: ich will mich verändern, ich will anders sein, ich will gerne was anderes machen und anders gesehen werden.

Wie haben Sie es geschafft, diese Nähe zu den jungen Leuten herzustellen?

Wir haben sie auf jeden Fall sehr ernst genommen, nicht als Fallbeispiel für irgendein Problem, sondern wir nehmen sie als René, Timo und Sarah wahr, die Träume haben, die ihre Geschichten erzählen wollen und die auch manchmal einfach nur gefragt werden wollen. Für uns war immer der Gedanke, das sind unsere Helden, und wir wollen ganz nah dabei sein beim Scheitern, aber auch beim Erfolg. René wurde gerade aus der Haft entlassen, das ist ein Erfolg. Er hat sich auch was vorgenommen für sein Leben, er möchte heiraten, Kinder kriegen. Wir haben ihre Träume und Wünsche ernst genommen und viel Zeit mit ihnen verbracht.

