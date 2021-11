Die Historikerin Annette Kehnel ist am Sonntag mit dem NDR-Sachbuchpreis ausgezeichnet worden. In ihrem Buch „Wir konnten auch anders“ zeigt sie, was wir aus der Vergangenheit zur Bewältigung heutiger Probleme lernen können. Ein Gespräch über den Möglichkeitssinn und die Macht des Einzelnen.