Stefan Kolditz ist im Bilde, was die Sender bieten – das ZDF zeigt täglich fast sechs Stunden Krimis, die ARD gut zweieinhalb. „Die Frage, was an diesen Stücken so interessant ist, finde ich sehr berechtigt, weil es in Deutschland inflationär viele davon gibt“, sagt er. Krimis seien „die Standardwährung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens“. Kolditz ist Drehbuchautor, sein Ehrgeiz geht darüber hinaus, Fährten zu streuen und Fährten zu verwischen, um am Ende jemanden in Handschellen zu legen.

Deshalb sei „Das Geheimnis des Totenwaldes“, der ARD-Dreiteiler aus seiner Feder, keine reine Kriminalerzählung. „Es geht nicht nur darum, den vielleicht größten Serienkiller der deutschen Nachkriegszeit zu überführen“, sagt er, denn es sei „eine große tragische Familiengeschichte“, an deren Anfang Barbara Neder ( Silke Bodenbender) verschwindet, sie ist Schwester, Mutter und Noch-Ehefrau. All jene Perspektiven werden in diesem historisch verbürgten Fall beleuchtet. Vor allem gehe es um einen „empathischen Blick auf die Opfer, im Fernsehen werden sie ja oft verschwiegen“.

Friedhofsgärtner als Serienmörder

Hinter dem Dreiteiler steht einer der wohl spektakulärsten Kriminalfälle der Nachkriegsgeschichte. Im Mai und im Juni 1989 wurden in der Göhrde, dem 75 Quadratkilometer großen Waldstück bei Lüneburg, zwei Liebespaare ermordet. Im gleichen Zeitraum verschwand die 14 Jahre alte Birgit Meier aus Lüneburg. Verdächtigt wurde der Friedhofsgärtner Kurt-Werner Wichmann, doch der hatte ein Alibi.

Erst eine neue Staatsanwältin brachte 1993 die Ermittlungen gegen ihn wieder ins Rollen, bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei zahlreiche Waffen, Folterwerkzeug sowie ein vergrabenes Ford-Sportcoupé, auf dessen Rücksitz Blut zu finden war. Eine Leiche entdeckten die Fahnder jedoch nicht. Kurt-Werner Wichmann wurde kurz darauf festgenommen und erhängte sich zehn Tage später im Gefängnis.

Birgit Meiers Bruder Wolfgang Sielaff, ehemaliger Chef des Landeskriminalamts Hamburg, wollte den Fall jedoch so nicht akzeptieren. Er bildete mit mehreren Fachleuten ein Team, ermittelte auch nach seiner Pensionierung noch weiter – und erreichte 2017 einen Durchbruch. Unter der ehemaligen Garage des Friedhofsgärtners fand man menschliche Knochen, deren DNA mit der von Sielaffs Schwester übereinstimmten. Bei den Ermittlungen war Sielaff auch immer wieder über den Vierfach-Mord in der Göhrde gestolpert. Nach dem Fund unter der Garage wurden die Fälle erneut aufgerollt und Beweise gefunden, dass Wichmann höchstwahrscheinlich auch die beiden Paare ermordet hat. Zudem wird nach wie vor geprüft, ob er auch in zahlreichen weiteren Todes- und Vermisstenfällen in Deutschland als Täter in Betracht kommt.

Große Unterschiede zwischen Realität und Fiktion

Kolditz, 64 Jahre alt und in Kleinmachnow ( Potsdam-Mittelmark) geboren, längst aber in Berlin-Pankow zu Hause, hat das Buch zu diesem Stück geschrieben, knappe drei Jahre dauerte die Arbeit. „Am Ende waren es pro Teil bestimmt acht Drehbuchfassungen.“ Das sei kein Nachweis von schlechter Arbeit, hofft er, sondern ein Zeichen von Ehrgeiz: „Oft gibt man sich im deutschen Fernsehen ja sehr schnell zufrieden.“

Es ist vor allem eine Geschichte, die Beinfreiheit braucht. Über fast 30 Jahre streckt sich der Fall, in dem der damalige Chef des Landeskriminalamts von Hamburg, Wolfgang Sielaff, ab dem Sommer 1989 nach seiner verschwundenen Schwester sucht und auf die Spuren eines Serienmörders stößt. Die Schwester lebte in Lüneburg (im Film wird vom fiktiven Weesenburg gesprochen), ein Gebiet, in das Sielaff als Hamburger Kriminalist nicht eingreifen durfte. Er machte sich Jahre später mit einem privaten Team auf die Suche, denn der Pfusch seiner Kollegen hatte ihn zermürbt.

Kein Zeitungsartikel mit verteilten Rollen

Dieser Sielaff wird von Matthias Brandt gespielt, der in Kolditz’ Geburtsort Kleinmachnow lebt. Brandt nimmt sich Freiheiten in der Darstellung, im Detail verbürgte Dokudramen empfindet er als zäh – das sei so, „als würde man Zeitungsartikel mit verteilten Rollen vorlesen.“ Brandt gibt Sielaff (im Film heißt er Thomas Bethge) eine Traurigkeit, die sich hinter Biedersinn und Akribie verbirgt.

Ein Justizskandal, wie nun im „ Totenwald“, ist für Stefan Kolditz ein vertrauter Stoff. Schon das Versagen der Gerichte im ungeklärten Fall von Oury Jalloh, einem 36 Jahren alten Mann aus Sierra Leone, der 2005 im Gewahrsam der Polizei in Dessau ums Leben kam, hat er in einem „Tatort“ verwertet.

Sielaff durfte korrigierend eingreifen

Es sei für Wolfgang Sielaff nicht leicht gewesen, zu verfolgen, dass dieser Dreiteiler, der auf seinem Leben beruht, dennoch frei mit dieser Vita umgehen muss, so erzählt es Kolditz. „ Sielaff habe alle Drehbuchfassungen gelesen und hatte immer Gelegenheit, zu korrigieren.“ Die junge Kommissarin Anne Bach ( Karoline Schuch), wie sie im Film genannt wird, griff eigentlich viel später in den Fall ein. „Nur einer von vielen Freiräumen, die man als Autor braucht“, sagt Kolditz.

„Totenwald“ in ARD-Mediathek und TV Stefan Kolditz wurde 1956 in Kleinmachnow (heutiger Landkreis Potsdam-Mittelmark) geboren. Er promovierte über den deutschen Stummfilm. Sein Vater ist der erfolgreiche Defa-Filmregisseur Gottfried Kolditz. Drehbücher schrieb Stefan Kolditz zu diversen Film- und Fernsehproduktionen. Vom ZDF wurden seine viel beachteten Mehrteiler „Dresden“ (2006) und „Unsere Mütter, unsere Väter“ (2013) gezeigt. Fürs Kino schrieb er das Drehbuch zu „ Paula“ (2016), einen Film über die Malerin Paula Modersohn-Becker. Den Deutschen Drehbuchpreis und den Grimme-Preis hat Kolditz für seine Stücke erhalten. Der Dreiteiler „Das Geheimnis des Totenwaldes“ ist in der ARD ab dem 2. Dezember zu sehen. Die ARD-Mediathek stellt ihn bereits seit dem 25. November bereit.

„Es ist für meine Arbeit unwichtig, ob Geschichten erfunden oder real beglaubigt sind“, erzählt er. Kolditz gehe es darum, Figuren im Film zu formen, „die etwas über die Zeit erzählen, in der sie agieren, und mehr sind als reine Transporter eines Krimiplots.“ Auch „ Totenwald“ sollte keine reine Nacherzählung werden, das hätte ihn nicht gereizt. „Die reale Geschichte musste in einen fiktionalen Rahmen überführt werden, sonst hätte man daraus gleich eine dieser Dokumentationen machen können, die vorgeben, über die Aneinanderreihung von Fakten die ,Wahrheit’ aufzudecken.“ An diese Gleichung glaubt er nicht.

Konkurrenz durch Streaming eine Bereicherung

Im Moment geht es für die öffentlich-rechtlichen Sender nicht alleine um die Wahrheit, sondern auch ums Überleben. Die jungen Leute wandern zu den Streaming-Diensten ab, Stefan Kolditz freut sich über diese Dynamik: „Ich finde es großartig, dass die Online-Anbieter in ihren Serien und Filmen neue Radikalität und neue Erzählmuster entwickeln!“ Bei der Preisverleihung des Deutschen Fernsehpreises 2014 für „Unsere Mütter, unsere Vater“ hatte er gesagt, dass das Fernsehen nur noch wenige Jahre habe, den Blick zu schärfen, um Stoffe neu zu erzählen. Sonst sei das junge Publikum für diese Anstalten verloren. „Wenn man ehrlich ist, hat sich in den Jahren danach aber nicht viel getan“, resümiert er.

Erst als Netflix, „die ja weiß Gott nicht nur tolle Filme machen“, nach Deutschland kam, „gab es ein Aufwachen bei ARD und ZDF“. Dort wurde plötzlich „hektisch nach neuen Wegen gesucht“. Man probierte den Spagat zwischen neuer Erzählform und dem Bedürfnis des klassischen Publikums nach dem Bewährten. „Wie schwer das fällt, hier einen konsequenten Weg zu gehen, sieht man daran, wie kleinmütig die ARD den innovativen , Totenwald’ jetzt bewirbt“, kritisiert Kolditz. „So gesehen finde ich den Druck der Streaming-Dienste extrem wichtig.“

Fernsehen und Streaming seien im Moment zwei Welten, „die so unterschiedlich sind, dass sie schulterzuckend nebeneinander existieren“. Wer das Duell gewinnt? „Niemand kann das sagen.“ So oder so, es ließe sich ein gutes Drehbuch daraus bauen, das viel erzählt über die Gegenwart. Idealer Stoff für Stefan Kolditz.

Von Lars Grote/ Isabel Christian