Gifhorn

Mit einem Großaufgebot war die Polizei am Samstagnachmittag in der Gifhorner Innenstadt im Einsatz. An der Braunschweiger Straße hatte sich eine Auseinandersetzung zwischen etwa 30 Menschen entzündet. Obwohl erste Beamte vor Ort waren, wurde es noch richtig handfest.

Die erste Meldung erreichte die Wache gegen 16.15 Uhr, so Polizeisprecher Christoph Nowak. Wegen Streitigkeiten setzten sich Wagen des Einsatz- und Streifendienstes in Bewegung zum Ort des Geschehens. Was war geschehen? Den Ermittlungen zufolge beleidigte ein Mann in einem Imbiss eine Frau. Eines ihrer Familienmitglieder stellte den Beleidiger zur Rede. Es kam wohl eines zum anderen.

Trotz Polizei zu Holzschlägern gegriffen

„Während dies von zwei Beamten aufgenommen wurde, versammelten sich von beiden Parteien jeweils zirka 20 Personen am Ort“, so Nowak. Die Gruppen ließen sich auch von der Anwesenheit der Beamten nicht davon abhalten, aufeinander los zu gehen – mit Schlagstöcken aus Holz. „Mehrere Personen wurden verletzt, lehnten eine ärztliche Versorgung jedoch ab“, sagt Nowak.

Erst als Verstärkung vor Ort eintraf, übernahm die Polizei endgültig die Kontrolle über das Geschehen. Sie sperrte die Braunschweiger Straße zur Klärung des Sachverhalts zwischen Bahnhofstraße und Poststraße für den Straßenverkehr. Nowak: „Anschließend folgten Durchsuchungen von Wohn- und Geschäftsräumen beider Parteien. Dabei wurden Tatmittel sichergestellt. Zudem wurden fünf Beteiligte der Auseinandersetzung in Gewahrsam genommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet.“

Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an

Die Kräfte der Bereitschaftspolizei aus Braunschweig hatten eigentlich dort gerade einen Einsatz, wurden aber schnell nach Gifhorn entsandt. So twittert Nowak rund anderthalb Stunden nach dem ersten Alarm auf dem offiziellen Polizeikanal, dass die Lage unter Kontrolle sei. Da dauern die Ermittlungen vor Ort noch an. Die genauen Hintergründe sind laut Nowak immer noch unklar und sollen sich aus den weiteren Befragungen ergeben.

Von Dirk Reitmeister/AZ/RND