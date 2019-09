Göttingen

Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt am Donnerstagmittag im Göttinger Stadtteil Grone fahndet die Polizei Göttingen nach dem mutmaßlichen Täter Frank Naaß. Mittlerweile gehen die Fahnder einer Reihe von Hinweise aus der Bevölkerung nach. Auch in Hannover soll einen Polizeieinsatz im Rahmen der Fahndung geben.

Polizisten fahndeten am Freitagnachmittag auch in der Innenstadt von Sarstedt nach dem Verdächtigen. Zuvor konzentrierte sich die Suche auf die Dörfer Rössing und Barnten im Kreis Hildesheim.

Tatverdächtiger aus Zug geflohen

Seit dem frühen Freitagmorgen wurde auch im Raum Elze nach dem 52-Jährigen gesucht. Dort sei „ein Verdächtiger“ gesehen worden, bestätigte ein Sprecher der Polizei Hildesheim. Nach Informationen der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung hatdas Personal eines Zuges den Gesuchten erkannt und ihn in einem Waggon eingeschlossen.

Diese Scheibe schlug der Flüchtige ein und entkam so aus dem verriegelten Abteil. Quelle: Johannes Krupp

Eine 32-Jährige erkannte den Mann demnach gegen 4.45 Uhr, als sie seine Fahrkarte an der Haltestelle Salzderhelden kontrollierte, sagte sie der Hildesheimer Allgemeinen. Er habe sein Fahrrad dabei gehabt und hätte „tiefenentspannt gewirkt“. Mit einem Kollegen hätten sie leise die anderen Fahrgäste aufgefordert, in ein anderes Abteil zu gehen. Dann sperrten sie den Waggon ab und alarmierten die Polizei.

Doch Naaß habe die Scheiben des Waggons mit einem Nothammer eingeschlagen und sei im Bahnhof Elze aus dem Fenster gesprungen und geflüchtet. Die Polizei suchte daraufhin mit Hubschrauber, Drohnen und Spürhunden im Bereich Elze nach ihm. Mittlerweile sei die Suche bis Sarstedt ausgedehnt.

Dicke Polizeiakte: Das ist der Verdächtige der Bluttat von Göttingen Jugendstrafen wegen Vergewaltigung, sechs Jahre Gefängnis wegen Vergewaltigung: Frank Naaß, der in Göttingen eine Bekannte auf offener Straße getötet haben soll, ist bei der Polizei kein Unbekannter. Lesen Sie hier mehr über den Gesuchten.

Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei seit den frühen Morgenstunden in Elze im Kreis Hildesheim nach Naaß. Quelle: Renate Klink

Die Bahnstrecke zwischen Hannover und Göttingen war wegen der Suche bis 12 Uhr gesperrt – weil auf der regulären ICE-Trasse gebaut wird, gab es nur eine Umleitungsstrecke für die Bahn, die vollends überlastet ist, viel Züge fielen am Morgen deshalb aus. Auch im weiteren Verlauf des Tages ist mit großen Verspätungen auf der Strecke zu rechnen. Die Polizei warnte zudem davor, in dem Bereich Anhalter mit dem Auto mitzunehmen.

Der 52 Jahre alte Frank Naaß aus Göttingen ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dringend tatverdächtig, am Donnerstagmittag gegen 13.05 Uhr in der Straße Zollstock eine 44-jährige Frau angegriffen und tödlich verletzt zu haben. Opfer und Täter waren miteinander bekannt. Außerdem wurde eine 57-Jährige mit Messerstichen in den Unterleib lebensgefährlich verletzt, ein weiterer Mann erlitt Schnittwunden an Händen und Armen.

Verdächtiger trägt markante Brille

Nach aktuellen Erkenntnissen ist der Gesuchte circa 1,80 m groß, schlank, und hat kurzes, dunkles Haar mit Geheimratsecken. Er trägt eine markante Brille und ist bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose. Bei dem von ihm bei der Flucht genutzten Rad soll es sich um ein „normales“ Fahrrad gehandelt haben, an dem sich Packtaschen befanden.

Der Tatverdächtige Frank Naaß. Quelle: Polizei/privat

Wer Frank Naaß sieht, wird gebeten, sich unbedingt sofort unter der 110 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Die Polizei suchte zeitweise mit einem Hubschrauber nach dem Flüchtigen. Der Bereich rund um den Tatort im Stadtteil Grone wurde weiträumig abgesperrt. Informationen, dass es sich bei der Tatwaffe um ein Messer handelte, bestätigte die Polizei zunächst nicht.

Während der Großfahndung am Donnerstag sperrte die Deutsche Bahn vorsorglich den Göttinger Bahnhof und die Strecke zwischen Hannover beziehungsweise Hildesheim und Kassel. Mehrere Züge im Fernverkehr wurden umgeleitet. Die Sperrung wurde am Nachmittag nach rund zwei Stunden aufgehoben.

Von RND/ Lea Lang/us/sbü