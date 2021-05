Nach Brand in Göttingen: 59-Jähriger wurde Opfer eines Verbrechens

Göttingen

Der am Mittwoch bei Löscharbeiten in einem Göttinger Wohnhaus von der Feuerwehr leblos aufgefundene, 59 Jahre alte Bewohner ist nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in Göttingen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Das haben Ermittlungen der Polizei Göttingen ergeben.

Eine noch am Mittwoch von der Staatsanwaltschaft Göttingen angeordnete Obduktion habe nach Angaben von Polizeisprecherin Jasmin Kaatz den bereits während der polizeilichen Leichenschau am Brandort aufgekommenen ersten Verdacht bestätigt. Laut rechtsmedizinischem Untersuchungsergebnis sei der 59-Jährige an einer massiven Gewalteinwirkung gegen den Oberkörper gestorben. Einzelheiten zur Art der zugefügten Verletzungen nennt die Polizei bislang aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Sohn dringend tatverdächtig

Im Zusammenhang mit dem Verbrechen nahm die Polizei am Donnerstagnachmittag den 27 Jahre alten Sohn des Getöteten im Stadtgebiet Göttingen fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der dringend Tatverdächtige am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser habe einen Untersuchungshaftbefehl gegen den bereits polizeilichen bekannten Göttinger wegen Totschlags erlassen, so Kaatz weiter.

Für die weiteren Ermittlungen hat die Göttinger Polizei eine aus 15 Beamten bestehende Mordkommission eingerichtet. Das Motiv der Tat werde, so Kaatz nach derzeitigem Stand im innerfamiliären Bereich vermutet.

Die weiteren Ermittlungen in den Fall dauern an. Zu klären sei ebenfalls noch, so Andreas Buick, Sprecher der Staatsanwaltschaft, wie es zu dem Brand in dem Haus in der Göttinger Weststadt gekommen ist.

Am Mittwochnachmittag war die Feuerwehr zu dem gemeldeten Brand ausgerückt. Das Feuer im Erdgeschoss des Hauses war schnell gelöscht. Die Feuerwehr Göttingen hatte bei dem Einsatz die Leiche des 59 Jahre alten Hausbewohners gefunden. Ein Notarzt hatte nur noch den Tod des Mannes feststellen können.

Von Michael Brakemeier