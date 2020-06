Göttingen

Am Pfingstwochenende hatte der Göttinger Krisenstab einen größeren Corona-Ausbruch im Göttinger Iduna-Zentrum publik gemacht. Nun rückt ein weiterer Wohnkomplex in der Stadt in den Fokus.

Der Sprecher der Stadtverwaltung, Dominik Kimyon, bestätigte am Sonnabend dem Göttinger Tageblatt, dass zwei weitere bestätigte Fälle in einem Wohnkomplex in Göttingen vorliegen. Bei einer Routinekontrolle an einer Göttinger Klinik seien zwei Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Die beiden miteinander befreundeten Frauen lebten, so Kimyon weiter, im gleichen Häuserkomplex in Göttingen.

Kontaktpersonen informiert

Zum weiteren Vorgehen erklärt Verwaltungssprecher Kimyon: Die Stadtverwaltung habe nach Bekanntwerden des positiven Befundes sofort reagiert und Maßnahmen ergriffen. Dazu gehört, dass alle namentlich genannten Kontaktpersonen ersten Grades umgehend kontaktiert worden und deren Testung eingeleitet worden seien. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen seien noch an diesem Wochenende zu erwarten.

Zudem würden, so Kimyon weiter, Tests der Bewohner des Häuserkomplexes vorbereitet, um das dortige Infektionsgeschehen zu überschauen. Diese Untersuchungen will die Stadtverwaltung am Montag und Dienstag, 15. und 16. Juni, vollziehen lassen.

Bewohner über Tests informiert

Nach Angaben Kimyons übermittelt die Stadtverwaltung noch im Laufe des Sonnabend einen Brief an die Bewohner des Wohnkomplexes, der diese im Detail über die Tests (Ort, Zeitpunkt) informiere. Dem Schreiben würden je zwei Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS) beigelegt, damit die Bewohner geschützt zum Test erscheinen könnten. Im Gebäudekomplex würden außerdem Plakate aufgehängt, die auf die Testaktion hinweisen.

Von Claudia Bartels