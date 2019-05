Nach Gewalttat in Wischhafen verdächtiger Ehemann tot entdeckt

Wischhafen/Norderstedt

Ein Spaziergänger hat in einem Gebüsch in Norderstedt bei Hamburg die Leiche eines Mannes gefunden, der in Wischhafen ( Landkreis Stade) seine Frau getötet haben soll. Der 52-Jährige habe sich nach ersten Erkenntnissen das Leben genommen, teilte die Polizei am Montag mit. Die 31 Jahre alte Frau des Mannes war am Samstag tot in ihrem Haus gefunden worden. Auch ihre Hündin wurde tot entdeckt. Der Mann war nach der Tat wohl in einem Auto geflüchtet, die Polizei hatte nach ihm gefahndet. Das Paar lebte getrennt. Die Hintergründe des Falls waren zunächst unklar.

Von RND/dpa