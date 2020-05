Hannover

Nach einem Hackerangriff kann die Niedersächsische Bildungscloud jetzt doch ausgerollt werden. Wie das Kultusministerium mitteilte, sollen ab nächster Woche die ersten 450 von insgesamt 2000 Schulen an die digitale Lernplattform angeschlossen werden. Eigentlich hatten die Schulen die Technik schon eine Woche früher verwenden wollen, doch wegen eines Datenlecks wurde dies zunächst verschoben.

Das Hasso-Plattner-Institut hat die Schulcloud im Auftrag des Bundes entwickelt. In veränderter Form wird die Software in mehreren Ländern wie auch in Niedersachsen genutzt. Die Sicherheitslücke sei jetzt geschlossen, der Fehler sei behoben worden, hieß es.

Namen von Lehrern und Schüler wurden öffentlich

Über einen Einladungslink waren bei einer Schule im Saarland die E-Mail-Adressen von 103 Lehrern und Schülern öffentlich geworden und entwendet worden. Bundesweit fielen an 13 Schulen auffällige Nutzer auf. Vier der Schulen hatten sich erst in einer Testphase befunden, hieß es. In Niedersachsen gab es keinen Datenklau.

Durch Himmelfahrt und den Ferientag am Freitag werde sich der Anschluss an die HPI-Bildungscloud durch den Hackerangriff nur um effektiv drei Schultage verzögern, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums in Niedersachsen.

Von Saskia Döhner