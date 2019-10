Katarina Seidler(65) ist seit seiner Gründung die Vorsitzende des Landesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden von Niedersachsen. Der Landesverband der Liberalen Juden ist 1997 in Abgrenzung zum Landesverband der eher traditionellen jüdischen Gemeinden gegründet worden. Die Liberalen unterteilen die jüdischen Gebote in ethische und rituelle Gesetze, wobei die ethischen als zeitlos gelten, die rituellen als veränderbar. Zum Landesverband der Liberalen gehören sieben Gemeinden in Niedersachsen, die größte von ihnen mit 700 Mitgliedern ist in Hannover. In Deutschland gibt es 22 Liberale Gemeinden.