Fast ein halbes Jahr waren sie voneinander getrennt: Nach seiner Rückkehr aus dem Nato-Einsatz hält Obermaat Ole Diehr in Rostock vor versammelter Mannschaft um die Hand seiner Freundin Claudia Scheller an. Wie diese reagiert und wieso das Vorhaben sie überraschte – die ganze Liebesgeschichte in Bildern.