Hannover

Das Land Niedersachsen zieht Konsequenzen aus dem vor zwei Jahren bekanntgewordenen Ölunfall bei Emlichheim (Grafschaft Bentheim). Niedersachsen verschärft dafür die Sicherheitsbestimmungen für Tiefbohrungen und Rohrleitungen und führt einen sogenannten „Bohrloch-TÜV“ ein. Dieser soll mindestens alle zwei Jahre die Leitungen auf ihre Dichtheit überprüfen. „Wir haben unsere Lehren aus dem Vorfall von Emlichheim und anderen Leckagen aus der jüngeren Vergangenheit gezogen“, sagt Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU).

220 Millionen Liter schmutziges Wasser versickert

Einer der größten Ölunfälle in Niedersachsen war erst vor zwei Jahren bekannt geworden. In Emlichheim in der Grafschaft Bentheim war seit 2014 über mehrere Jahre gesundheitsschädliches Wasser aus einer Erdölbohrung im Untergrund versickert – bis zu 220 Millionen Liter. Der damalige Deutschland-Chef von Wintershall Dea, Dirk Warzecha, hatte eingeräumt, dass es schon 2015 Auffälligkeiten gegeben habe, und sicherte eine Sanierung des Geländes zu. Die Rohre, aus denen das schmutzige Wasser im Untergrund versickerte, waren durchgerostet.

Soweit soll es künftig nie mehr kommen. Deshalb haben das Land und das zuständige Landesbergamt die bereits fünfzehn Jahre alte Bergverordnung verschärft und regelmäßige Überprüfungen durch externe Experten vorgeschrieben. „Besonders Tiefbohrungen und Rohrleitungen müssen sicherer werden, ein Ereignis wie die Leckage von Emlichheim soll sich nicht wiederholen“, sagt Carsten Mühlmeier, Präsident des Landesbergamtes.

Regelmäßige Druckmessungen vorgeschrieben

Mit der neuen Verordnung, die nun in die Verbändeanhörung geht, werden die verantwortlichen Unternehmen auch verpflichtet, an allen Erdgas-, Erdöl- und Speicherbohrungen den jeweils vorhandenen Druck kontinuierlich zu messen und zu speichern. Ferner müssen in Niedersachsen alle Rohrleitungen für Gase und Flüssigkeiten, sowie für Sole und Lagerstättenwasser durch externe Sachverständige geprüft werden – mindestes alle zwei Jahre. „Ähnlich wie unsere Autos alle zwei Jahre auf ihre Sicherheit überprüft werden, soll das auch an Tiefbohrungen geschehen“, meinte Minister Althusmann.

Von Michael B. Berger