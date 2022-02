Die Gewerkschaft der Polizei Niedersachsen ruft nach dem Polizistenmord am Freitag zu einer landesweiten Schweigeminute auf. Auch Bürgerinnen und Bürger sollen sich beteiligen. Zwei Beamte wurden am Montag bei Kusel (Rheinland-Pfalz) bei einer Kontrolle erschossen.

In Gedenken an die beiden am Montag in Rheinland-Pfalz erschossenen Polizisten rufen mehrere Gewerkschaften in Niedersachsen zu einer Schweigeminute auf. Quelle: Thomas Frey/dpa/Harald Tittel/dpa