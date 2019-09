Hannover

Die Strecke zwischen Hannover und Hamburg war am Mittwochmorgen zumindest auf einem Gleis befahrbar, da kam es zum nächsten Schaden: Ein Zug beschädigte die Oberleitung. Seit 10.30 Uhr ist die Verbindung zwischen Hannover und Hamburg lahm gelegt. „Wir reparieren den Schaden. In einer Stunde kann das Gleis wieder genutzt werden“, versichert Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis. Doch zunächst müssten die Züge in den Bahnhöfen bleiben. Das bedeutet für Reisende zwischen Hamburg und Hannover eine Stunde Wartezeit.

Auf den anderen Strecken entspannt sich die Lage nach den Sturmschäden. (Mehr zu dem Sturm vom Dienstagabend lesen Sie hier)

Zwischen Hannover und Bremen laufe der Regionalverkehr wieder, wenn auch auf eingleisiger Strecke. „Das zweite Gleis ist erst ab Donnerstagmorgen um 6 Uhr frei“, sagt Meyer-Lovis. Das bedeutet für den Fernverkehr aus Richtung Süden: Die Züge enden in Hannover. „Reisende können in Regionalbahnen umsteigen und etwa bis Norddeich fahren“, sagt Meyer-Lovis. Der Grund für die Verspätungen und Ausfälle sind Schäden in der Oberleitung. „Mehrere umgestürzte Bäume sind dafür verantwortlich“, sagt Meyer-Lovis.

Zur Galerie Viele Bahnfahrer mussten in Hannover aussteigen. Eine Weiterfahrt war nicht möglich. Einige holten sich einen Taxigutschein von der Bahn. Andere mussten aus Zügen evakuiert und zurück gebracht werden.

Fahrkarten können kostenfrei storniert werden

Für beide Strecken behalten laut Bahn alle Fernverkehrsfahrkarten für Dienstag und Mittwoch ihre Gültigkeit und können kostenfrei storniert oder bis eine Woche nach Störungsende zeitlich flexibel genutzt werden. Dies gelte auch für zuggebundene Fahrkarten.

Lesen Sie auch: Wetter-Chaos: Diese Rechte haben Bahn-Passagiere

Diese Strecken sind noch betroffen:

Fernverkehr

Hannover-Bremen:Aktuell verkehren keine Fernverkehrszüge (betroffen ist auch die IC-Linie Hannover-Norddeich), einzelne Züge werden zwischen Hannover und Leer über Rheine (ohne Halt) umgeleitet.

Regionalverkehr der DB

RE 1: Hannover Hbf - Bremen Hbf - Norddeich-Mole: Der Streckenabschnitt ist eingleisig befahrbar. Es gibt Verspätungen.

RE 8: Hannover Hbf - Bremen Hbf - Bremerhaven-Lehe: : Der Streckenabschnitt ist eingleisig befahrbar. Es gibt Verspätungen.

Metronom

Die Strecken des Metronom sind wieder befahrbar.

Aktuelle Infos finden Sie bei der Deutschen Bahn.

Lesen Sie mehr:

So haben Bahnreisende den Sturm erlebt

Hochwasser: Hubschrauber rettet Urlauber auf Norderney

Von RND/dpa/frs/asl