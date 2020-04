Hannover

Nach der Korrektur einer neuen Verordnung des Landes zur Beschränkung von sozialen Kontakten in der Corona-Krise hat Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann die Regelung am Sonntag präzisiert. Demnach solle der Kreis sich treffender Menschen auch in der eigenen Wohnung und auf dem Grundstück möglichst klein und gleichbleibend sein, sagte die SPD-Politikerin. Denkbare Konstellationen seien extrem unterschiedlich: „Manche treffen sich mit ihren bereits ausgezogenen Kindern, andere mit ihren getrennt lebenden Lebensgefährten, wieder andere mit nur einem engen Freund oder einer Freundin. Das alles soll auch zukünftig in Niedersachsen möglich bleiben.“

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil unterstrich am Sonntag erneut, dass die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren seien. Das gelte im öffentlichen Raum und in der eigenen Wohnung, beziehungsweise auf dem eigenen Grundstück. „Im Wesentlichen halten sich die Menschen in Niedersachsen seit zwei Wochen an diese Vorgaben“, sagte der SPD-Politiker der HAZ.

Weil bedankte sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern in Niedersachsen für die Mitwirkung. Es sei gemeinsam gelungen, die Infektionskurve in Niedersachsen deutlich abzuflachen. „Jetzt kommt es darauf an, diese Linie auch weiter zusammen durchzuhalten.“

Am Sonnabend hatte das Ministerium eine kurz zuvor verfügte Einschränkung privater Besuche zurückgenommen. In der Verordnung hieß es: „Kontakte innerhalb der eigenen Wohnung und auf dem eigenen Grundstück sind auf die Angehörigen des eigenen Hausstandes beschränkt.“ Die Regelung werde nun so geändert, dass Besuche im engsten Familienkreis und unter Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern sowie mit wenigen engen Freunden zulässig seien. „Das Sozialministerium hat am Samstag zu Recht darauf hingewiesen, dass die Verordnung über die Beschränkung sozialer Kontakte zur Eindämmung der Corona-Pandemie in einem Punkt über das Ziel hinaus geschossen ist und korrigiert werden muss“, betonte Weil.

