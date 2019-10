Nach schwerem Unfall: Achterbahn im Magic Park Verden fährt wieder

Verden

Die „Eiserne Schlange“ fährt wieder. Am Tag der Deutschen Einheit nimmt die Familienachterbahn im Magic Park in Verden nach sechsmonatigen Reparaturarbeiten den Betrieb wieder auf. Der TÜV und die Bauaufsichtsbehörde hätten das Fahrgeschäft freigegeben, teilt die Parkleitung am Mittwoch mit.

Der Betrieb der Achterbahn war nach einem schweren Unfall im April eingestellt worden. Damals wurde ein 60-jähriger Parkmitarbeiter von der Achterbahn erfasst und schwer verletzt. Als Unfallursache wurde eine Verkettung unglücklicher Umstände ermittelt.

Endlich ist es soweit - nach genau sechs Monaten und umfangreichen Reparatur.- und Verschönerungsarbeiten geht unsere... Gepostet von RitterRost - Magic Park Verden am Mittwoch, 2. Oktober 2019

In der Folge konnte die Familienachterbahn fast die komplette Saison nicht fahren. Der Magic Park hat noch bis zum 27. Oktober geöffnet.

Von RND/ewo