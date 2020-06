Hannover

Das Land Niedersachsen will knapp 8 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen, um die Folgen der Corona-Krise abzumildern. Herzstück der Pläne: Das Land soll wie der Bund 50 Prozent der Gewerbesteuerausfälle der Städte und Gemeinden erstatten, die somit kein Minus bei dieser wichtigen Einnahmequelle verbuchen sollen. Das hat Ministerpräsident Stephan Weil am Montag in einer Telefonkonferenz mit großen Teilen der SPD-Landtagsfraktion angekündigt, am Dienstag will die Regierung ihr Konzept vorstellen. Der Landtag soll am 15. Juli darüber abstimmen.

Gewerbesteuer ist eine der wichtigsten Geldquellen für Kommunen

Viele Kommunen beklagen massive Einbrüche bei den Gewerbesteuereinnahmen. Die Gewerbesteuer gehört gerade für größere Städte zu den wichtigsten Geldquellen, in Hannover macht sie zum Beispiel mehr als die Hälfte aller Steuereinnahmen aus. Würden die Verluste nicht aufgefangen, könnten sich Kommunen zu Steuererhöhungen und zur Aufgabe freiwilliger Leistungen, etwa von Schwimmbädern, gezwungen sehen.

Anzeige

Größte Neuverschuldung in der Geschichte Niedersachsens

Dem will das Land mit der größten Neuverschuldung seiner Geschichte entgegentreten. Neben dem Gewerbesteuerausgleich sind Zuschüsse für den öffentlichen Nahverkehr geplant, zudem will das Land mehr Geld in den Breitbandausbau und den Klimaschutz stecken. Weitere Posten sind der Kauf von mehr medizinischer Schutzausrüstung, eine Beteiligung am Bonus für Pflegekräfte, Hilfen für Sportvereine und Kulturschaffende sowie eine Art Reserve von einer halben Milliarde Euro für den Fall, dass sich die Corona-Situation wieder verschärft.

Weitere HAZ+ Artikel

Das Land soll dem Plan zufolge im Jahr 2024 mit der Tilgung dieser neuen Schulden beginnen und sie dann 25 Jahre lang abtragen.

Lesen Sie auch

200 Millionen Euro weniger: Der Stadt Hannover brechen die Einnahmen weg

Von Tarek Abu Ajamieh