Hannover

Sängerin Carlotta Truman (20), die Deutschland beim ESC, der inoffiziellen Pop-Europameisterschaft in Tel Aviv (Video am Textende), vertreten hat, dankt ihrer Mathematiklehrerin Nicole Lavacca von der Caroline-Herschel-Realschule in Garbsen, weil „sie ihr gezeigt hat, „wie man sich als junge Frau auf coole Art Respekt verschafft“. Die ehemalige Ruderin Anja Noske (33) hat ihren Religionslehrer Gerhard Glombik am Gymnasium Johanneum in Lüneburg nicht vergessen, da sie durch ihn weiß, dass man „immer hinter den Menschen gucken muss“, und ist jetzt selbst angehende Sport- und Biologielehrerin – prominente Niedersachsen, die ihren Lehrern Danke sagen, sind Teil der Imagekampagne „Job mit Klasse“, mit der das Kultusministerium für den Pädagogenberuf werben will.

Kampagne richtet sich an Jugendliche – und deren Eltern

Gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung seien wichtige Faktoren, um die Attraktivität des Lehrerberufs zu steigern, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD), als er die Kampagne am Freitag in Hannover vorstellte. Ab Februar 2020 soll unter www.Lehrer-werden-in-Niedersachsen.de und www.Lehrerin-werden-in-Niedersachsen.de ein Webportal an den Start gehen. Es zeigt auf, welche Lehrer besonders gesucht werden und wo man studieren kann.

Die jungen Menschen sollen über Plakate an U-Bahn-Stationen, digitalen Tafeln in Berufsschulen, aber auch über die sozialen Kanäle erreicht werden, zudem sind Zeitungsanzeigen, Postkarten und Informationsveranstaltungen geplant. Wichtig sei es, nicht nur die Jugendlichen, sondern auch ihre Eltern anzusprechen, sagte Konstantin Erb, Projektleiter bei der Madsack Medienagentur, die die Kampagne konzipiert hat. Denn Väter und Mütter seien bei der Berufswahl entscheidende Ratgeber.

Kritik kommt von Lehrerverbänden

Rund 200.000 Euro investiert das Land in die Kampagne „Job mit Klasse“. Für die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Laura Pooth, ist das falsch angelegtes Geld: „Das ist so, als hätte man ein Auto mit Motorschaden und würde es lediglich neu lackieren. Durch eine Imagekampagne wird nichts repariert, sondern nur die desolate Situation beschönigt.“ Der Minister solle lieber die A-13-Besoldung für Grund-, Haupt- und Realschullehrer durchboxen. Auch Torsten Neumann vom Verband Niedersächsischer Lehrkräfte sagte, nicht der Beruf an sich, sondern die Arbeitsbedingungen seien das Problem, daran ändere Werbung auch nichts.

Lesen Sie auch

Das war Carlotta Trumans Auftritt beim ESC

Von Saskia Döhner