Auf Äckern in Niedersachsen bietet sich dieser Tage ein für die Jahreszeit befremdliches Bild: Vielerorts, besonders in der nördlichen Landeshälfte, sind Getreidefelder noch immer nicht abgeerntet. Das gilt vor allem für Roggen, wie Karl-Friedrich Meyer, Vorsitzender im Pflanzenbau-Ausschuss des niedersächsischen Landvolks, bestätigt. „Ich war ein bisschen erschrocken, als ich das bei einer Fahrt durch die Heide gesehen habe“, sagte der Landwirt aus dem Weserbergland der HAZ. „Der müsste eigentlich längst weg sein.“ Grund für die Verzögerung sei, dass in bestimmten Regionen Felder und Getreide zur vorgesehenen Erntezeit Anfang August deutlich zu nass waren.

Problem besonders in der Nordheide

Betroffen sei unter anderem die Nordheide, berichtet Thorsten Riggert, Vorsitzender des Bauernverbandes im Bezirk Lüneburg. „Es ist auffällig, wie viel Getreide da noch steht oder vielmehr liegt.“ Im Raum Stade, Rotenburg und im Nordwesten des Landes sei das Problem ebenfalls aufgetreten. Auch Weizen konnte zum Teil nicht rechtzeitig ins Trockene gebracht werden. Häufige Schauer hätten die Ernte später Sorten unmöglich gemacht. Er selbst habe sein Getreide Mitte August vom Feld geholt, berichtet der Landwirt aus Uelzen. Das notwendige Nachtrocknen bringt zwar finanzielle Einbußen mit sich. „Aber es war gerade noch rechtzeitig.“

„Ich war ein bisschen erschrocken“: Karl-Friedrich Meyer, Pflanzenbau-Sprecher beim Landvolk Niedersachsen. Quelle: privat

Es sei nicht zu befürchten, dass Kollegen ihr auf den Feldern verbliebenes Getreide nun unterpflügen müssten oder es gar unerlaubterweise, wie früher geschehen, wegspritzen. Im September könne es durchaus noch geerntet werden. Herbstliche Bedingungen mit langen Tauphasen nach kühlen Nächten erschwerten dies allerdings. „Da kann man mit dem Mähdrescher erst am späten Nachmittag los“, sagt Riggert. Der Einsatz ziehe sich so über mehr Tage hin.

Insgesamt bleibt die Getreideernte in Niedersachsen hinter den Erwartungen zurück. Viele Landwirte berichteten von zu kleinem Korn. Eigentlich hatte sich das Landvolk angesichts ausreichender Niederschläge zu Beginn der Saison zuversichtlich gezeigt. Pflanzenbau-Experte Meyer erklärt die dann folgende Enttäuschung so: Mitte Juni war es eine Woche lang mit über 35 Grad sehr heiß; der Weizen sei mit dem abrupten Wechsel nicht gut klargekommen und habe zwar genug Eiweiß, aber nicht genug Mehlkörper entwickelt. Zu mickrige Körner waren zuvor schon bei der Gerstenernte aufgefallen.

Gleichzeitig stiegen die Getreidepreise. „Die Entwicklung auf dem Weltmarkt war für uns erfreulich“, heißt es beim Landvolk. Der unerwartete Preisanstieg habe mit globalen Wettermeldungen, nicht zuletzt über zu viel Regen zu tun. Nachdem die Nässe in Niedersachsen auch die Ernte der Frühkartoffeln erschwert hat, läuft es für Kartoffelanbauer inzwischen besser. „Wir gehen von guten Erträgen aus“, sagt Meyer. Die Zuckerrüben fänden ebenfalls gute Bedingungen vor. Die Rübenernte soll Ende kommender Woche beginnen.

Von Gabriele Schulte