Walsrode

Als Eva Gräfin von Westerholt die Zusage zu ihrem neuen Arbeitsvertrag erhielt, wechselte sie prompt den Klingelton ihres Mobiltelefons: Seit die Juristin weiß, dass sie in ein Kloster ziehen wird, läuten Domglocken, wenn jemand anruft. Die 59-Jährige ist die neue Äbtissin des Klosters Walsrode. Und bereits nach wenigen Wochen steht fest: In dem Damenstift wird sich vieles verändern. Verändern müssen, davon ist von Westerholt überzeugt.

Äbtissin in Jeans und Blazer

„Wenn wir zukunftsfähig sein wollen, müssen wir uns stärker öffnen“, sagt die promovierte Rechtswissenschaftlerin. „Wir sind in der Bringschuld.“ Sie sitzt in Jeans, Blazer und Sneakern im Besprechungsraum des Äbtissinnenhauses, und ein Blick in den Garten reicht, um den Veränderungswillen dieser Dame zu erahnen: Wo bisher dichte Büsche wuchsen, herrscht nun freie Sicht. Mehr Öffnung möchte sie auch für das im Jahr 986 gegründete Kloster Walsrode, das nur noch Kloster heißt, seit der Reformation aber als evangelisches Damenstift besteht: eine Gemeinschaft von christlich lebenden Frauen.

Das Kloster liegt direkt neben der Stadtkirche. Trotzdem scheinen sich Kloster und Stadt ein wenig fremd zu sein, und das will die neue Äbtissin ändern. „Zu wenig Menschen kennen uns und wissen, wie wir hier leben. Ich möchte mit den sozialen und Bildungsinstitutionen zusammenwachsen.“ Ihr Ziel: mit mehr kulturellen Veranstaltungen die Menschen in die Klostermauern zu holen. Besonders Kindern und Jugendlichen möchte Eva von Westerholt Angebote machen, dafür Kontakt zu Kitas und Schulen aufnehmen.

Die neue Äbtissin Eva Gräfin von Westerholt (r.) im Gespräch mit Henrike Anders, 85, seit mehr als 20 Jahren Konventualin im Kloster Walsrode. Quelle: Carolin George

„Im Stift alt werden – das ist genial“

Aber nicht nur mehr Gäste wünscht sich von Westerholt für das Stift, sondern auch mehr Mitglieder in der Gemeinschaft. Zurzeit leben nur fünf Frauen dort, Platz wäre für zwölf. „Wir leben echtes Gemeinwesen“, sagt die Äbtissin. Eine eigene Wohnung, keine Mietzahlung, gegenseitiges Achtgeben: „Das Konzept, in einem Stift zu leben und alt zu werden, ist überhaupt nicht überholt, sondern genial. Die Frage ist doch: Wie wollen wir im Alter leben? 44 Prozent aller Frauen über 65 Jahre sind allein. Das funktioniert für viele zwar gut, aber es führt auch zu Einsamkeit, Isolation, Stress, mangelnder Sinnhaftigkeit und Krankheiten.“

Das ist geplant im Kloster Walsrode Die Saison beginnt am 1. April: Bis zum 15. Oktober gibt es zweimal täglich Führungen durch das Kloster Walsrode. Das erste Konzert in der Kapelle gibt es schon früher: Am 28. März spielen fünf junge Musikerinnen aus Leipzig Klezmer und Melodien aus Osteuropa. Ein Höhepunkt des neuen Veranstaltungskalenders ist das Literaturfest Niedersachsen: Es wird am 19. September mit dem Thema kirchliche Rituale in Walsrode zu Gast sein. Die Termine werden künftig auf der Internetseite des Klosters zu lesen sein. An dem Leben im Konvent interessierte Frauen können sich melden unter der E-Mail-Adresse info@kloster-walsrode.de.

Fröhlichkeit ausdrücklich erwünscht

Über die Sorge ihres Sohnes, seine Mutter würde fortan eine Kutte tragen, musste sie lachen: „Ich könnte mich bekrümeln über die Vorstellungen, die manche von einem Leben hier haben.“ Wenn es ihr nicht so ernst damit wäre, ein modernes, attraktives Bild des Damenstifts nach außen zu tragen. „Die Damen wohnen hier mit Aufgaben und großen Vorteilen gleichermaßen, ohne Existenzangst. Sie leben in Geborgenheit und Schutz, gebaut auf demselben Fundament: dem gelebten Christentum.“

Die Kapelle des Klosters in Walsrode. Quelle: Carolin George

Das Leben hinter der Klosterpforte sei weder spaßbefreit noch trist, betont Eva von Westerholt. „Wir sind keine Nonnen. Ein fröhlicher Austausch ist mir wichtig.“ Und wie heißt es so schön: Klosterluft konserviert. Die Aufgaben im Stift hielten Körper und Geist jung: ob es Besucherführungen seien oder die Organisation von Trauungen und Veranstaltungen, die Arbeit im Archiv oder soziales Engagement außerhalb der Klostermauern wie etwa im Hospiz oder bei der Tafel.

Das Kloster will schnelles Internet

Aber es fehlt eben auch an ganz profanen Dingen wie zum Beispiel WLAN und schnellem Internet. „Solange solche Standards nicht gegeben sind, brauche ich nicht für das Leben bei uns zu werben“, stellt die Äbtissin klar. „Wir müssen Voraussetzungen schaffen, die vorzeigbar sind.“ Da ist die neue Chefin ganz pragmatisch. Ihr „weltzugewandtes Profil“ war es denn auch, das den Klosterkammer-Präsidenten Hans-Christian Biallas besonders überzeugt hat. Die Mutter zweier erwachsener Kinder, gebürtig aus dem Taunus und nach der Trennung von ihrem Mann einige Jahre in Frankfurt/Main in der Immobilienbranche tätig, hat ihre bisherige Tätigkeit zwar erfolgreich ausgeübt, wie sie selbst sagt. „Aber mir fehlte der Sinn. Jetzt leite ich eine Gemeinschaft von Frauen, die sich kulturell und sozial betätigen. Ich stelle eine Einheit von Leben und Arbeiten her und dem, was mir wichtig ist: Kultur, Spiritualität und Historie.“ Im Sommer wird die Äbtissin offiziell in ihr Amt eingeführt.

Das ist die Klosterkammer Hannover Die Rechtsaufsicht über das Kloster Walsrode hat die Klosterkammer Hannover. Gegründet 1818, ist die Klosterkammer nach dem Land der größte Flächeneigentümer und Waldbesitzer in Niedersachsen. Aus dem ehemals kirchlichen Vermögen sind vier Stiftungen entstanden, die die Klosterkammer verwaltet. Mit rund 16.700 Erbbaurechten ist sie die größte Erbbaurechtausgeberin Deutschlands. Aus den Erträgen unterhält die Klosterkammer mehr als 800 Gebäude, darunter 43 Kirchen sowie fünf eigene Klöster. Außerdem betreut sie 15 evangelische Frauenklöster und Damenstifte in Niedersachsen, darunter Walsrode. Die Klosterkammer verwaltet ein Vermögen von rund 700 Millionen Euro und untersteht der Rechtsaufsicht des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur. Nicht alle Klöster Niedersachsens gehören allerdings der Klosterkammer an: So zählt das Kloster Loccum zum Beispiel zur Landeskirche.

Von Carolin George