Niedersachsens Landesregierung stellt für den Mai weitreichende Lockerungen in Aussicht. Dazu hat das Land am Montag Eckpunkte vorgestellt. Die Infektionszahlen seien in Niedersachsen erfreulicherweise weiter rückläufig, sagte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD). Nun sei die Frage: „Wie kommen wir in eine neue Normalität?“ Zuletzt sei viel über Einzelmaßnahmen diskutiert worden, Niedersachsen lege nun ein Gesamtkonzept vor, das er am Mittwoch bei der Bund-Länder-Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) zur Diskussion stellen wolle. Dabei stets entscheidend, wie sich die Infektionszahlen entwickelten. Notfalls müssten vorgesehene Schritte auch ausfallen. Vieles hänge dabei von der Vernunft der Bürger ab, betonte Weil: „Wenn wir alle vernünftig bleiben, wird viel möglich sein.“ Folgende Schritte plant Niedersachsen in den kommenden Wochen:

Handel

Ab 11. Mai sollen in Niedersachsen alle Geschäfte wieder öffnen dürfen, wie Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) erläuterte, unabhängig von der Verkaufsfläche, die bislang auf 800 Quadratmeter beschränkt ist. Die Maskenpflicht und die Hygiene- sowie Abstandsvorschriften bleiben bestehen.

Tourismus

Am 7. Mai dürfen Hotels in Niedersachsen wieder öffnen. Auch Zweitwohnungen sollen dann selbst genutzt werden dürfen. Campingplätze dürfen schrittweise wieder öffnen; in einem ersten Schritt ab 7. Mai aber nur für Dauercamper. Die Reisebeschränkungen auf die Ostfriesischen Inseln werden aufgehoben.

11. Mai soll der Tourismus weiter geöffnet werden. Dann dürfen Campingplätze generell öffnen, ebenso Bootsanlegeplätze, und auch Übernachtungen in Ferienwohnungen sind dann erlaubt.

Ab 25. Mai sollen es weitere Lockerungen geben, auch Jugendherbergen und Pensionen dürfen dann wieder öffnen. Dabei dürfen höchstens 50 Prozent der Betten belegt werden.

Gastronomie

Ab 11. Mai sollen Restaurants, Gaststätten, Cafés und Biergärten wieder öffnen dürfen. Dabei dürfen höchstens 50 Prozent der Plätze belegt werden, Gäste müssen vorher reservieren.

Persönliche Dienstleistungen

Die Friseure, die in dieser Woche wieder öffnen dürfen, machen den Anfang, andere Dienstleister sollen im Laufe des Monats nachziehen dürfen. Ab 11. Mai dürfen demnach Kosmetikstudios und Nagelstudios wieder öffnen. Weitere Lockerungen soll es ab 25. Mai geben.

Kinderbetreuung

Ab 6. Mai sind private Betreuungsgruppen in Niedersachsens erlaubt. Eltern können dann insgesamt fünf Kinder von Freunden oder Bekannten beaufsichtigen. Voraussetzung: Die Kinder in der Gruppe dürfen nicht wechseln. Es soll keine Anzeigepflicht für die Betreuung einer solchen Gruppe geben, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD), es müsse aber dokumentiert werden. Tagesmütter und -väter sollen ihre Betreuungsgruppen für bis zu fünf Kinder am 11. Mai wieder öffnen dürfen.

Die Kindergärten sollen parallel dazu die Kapazitäten in den Notgruppen ausbauen. Ab 18. Mai sollen zehn Kinder pro Gruppe möglich sein. Zusätzlich sollen die Träger der Kindertagesstätten an einzelnen Tagen Angebote für die angehenden Erstklässler machen. Ab 6. Mai sollen die Kapazitäten in de Notgruppen noch einmal erweitert werden. „Alle Kinder sollen noch vor der Sommerpause in die Kitas zurückkehren können“, sagte Tonne, „der Umfang wird aber begrenzt sein.“ Nach der Sommerpause soll der Regelbetrieb in den Kitas wieder beginnen.

Krankenhäuser

Ab Mittwoch, 6. Mai, dürfen Krankenhäuser wieder sogenannte elektive Eingriffe, also geplante Operationen, durchführen. Allerdings müssen die Kliniken 25 Prozent ihrer Beatmungsplätze für Covid-19-Patienten reservieren, machte Sozialministerin Carola Reimann ( SPD). Reha-Kliniken dürfen ihren Betrieb ab 11. Mai wieder aufnehmen.

