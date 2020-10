Hannover

Niedersachsen verschärft angesichts der steigenden Zahl der Corona-Fälle seine Vorschriften. So soll zum Beispiel eine verbindliche Sperrstunde für die Gastronomie gelten – wenn es mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gibt.

Wie Regierungssprecherin Anke Pörksen am Donnerstagmittag sagte, soll die neue Verordnung noch am heutigen Nachmittag vorgestellt werden und morgen in Kraft treten. Die Vorschriften orientieren sich im Wesentlichen an den Bund-Länder-Beschlüssen der vergangenen Woche. Folgende Punkte, die ab einer Inzidenz von 50 gelten, hat die Sprecherin dabei hervorgehoben:

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird ausgeweitet

Verbindliche Einführung der Sperrstunde um 23 Uhr für Gastronomiebetriebe einschließlich eines generellen Ausgabeverbotes von Alkohol

Einführung von Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum auf maximal zehn Personen

Begrenzung der Zahl der Teilnehmer bei öffentlichen Veranstaltungen auf 100 Personen. Ausnahmen bedürfen eines mit dem Gesundheitsamt abgestimmten Hygienekonzepts.

Von HAZ