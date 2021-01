Hannover

Die rund 1500 Kilometer Autobahn in Niedersachsen sind seit Jahresbeginn unter neuer Verantwortung: Zum 1. Januar ist die Zuständigkeit für das Autobahnnetz von den Ländern auf die neue Autobahn GmbH des Bundes übergegangen. In Niedersachsen kümmern sich drei Niederlassungen darum.

Viele Mitarbeiter sind zur Jahreswende von den bisher zuständigen Straßenbaubetrieben der Länder zur neuen Autobahn GmbH gewechselt - in Niedersachsen sind das bis zu 1200 Beschäftigte, sagte der Leiter der Niederlassung Nordwest mit Sitz in Hannover, Cord Lüesse.

Anzeige

Zuständig auch für Brücken und Tunnel

Die neue Autobahn GmbH ist für das Streuen und die Unterhaltung der Fernstraßen ebenso zuständig wie für die Planung neuer Strecken wie etwa die Nordumgehung A33 um Osnabrück. Auch für die rund 1800 Brücken und drei Autobahntunnel in Niedersachsen ist die GmBH zuständig, für den Emstunnel A31 bei Leer, den Tunnel Dissen A33 und den Heidkopftunnel A38.

Mit der neuen Autobahn-Gesellschaft will Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) vor allem zügiger bauen und dadurch weniger Staus auf den Straßen haben. Allerdings wird die in nur zwei Jahren durchgezogene Großreform überschattet von gestiegenen Kosten.

13.000 neue Mitarbeiter für die Gesellschaft

Allein bis zur Integration der notwendigen IT-Systeme soll es noch zwei Monate dauern. Bis Ende 2021 sollen 13 000 Mitarbeiter für die neue Gesellschaft tätig sein, bislang waren 15 000 Menschen mit der Betreuung der Autobahnen beschäftigt.

Der weitaus größte Teil Niedersachsens wird von der neu geschaffenen Niederlassung Nordwest mit Sitz in Hannover betreut. Diese ist auch für große Teile Hessens zuständig, sagte Niederlassungsleiter Lüesse.

ADAC sieht für Autofahrer Chancen

Ein kleiner Teil im Nordosten mit den Standorten Stade und Lüneburg wird von der Niederlassung Nord in Hamburg betreut. Große Teile Westniedersachsens bis Cloppenburg werden der Niederlassung Westfalen mit Sitz in Hamm zugeordnet. Allerdings sitzen nach wie vor regionale Ansprechpartner in den Außenstellen, etwa in Osnabrück, Oldenburg, Verden oder Bad Gandersheim, erklärte Lüesse.

Der ADAC in Niedersachsen sieht für die Autofahrer keine Probleme, sondern tatsächlich die Chance, dass vieles besser wird, sagt Sprecherin Alexandra Kruse. „Es soll alles ein bisschen besser abgestimmt werden, auch im Baustellenmanagement.“ Der Autoclub sehe die neue Betreibergesellschaft daher als grundsätzlich gut. „Es sollte so sein, dass die Autobahn GmbH ein guter Dienstleiter ist und den Autofahrer als Kunden sieht.“

Von RND/dpa