Ein Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU), die Notaufnahmen in Kliniken zu entlasten, trifft in Niedersachsen auf grundsätzliche Zustimmung. Die Dringlichkeit ist unbestritten. „Derzeit sind die Notaufnahmen der Krankenhäuser zu häufig überlaufen, weil unter den Patienten auch solche sind, denen andernorts besser geholfen werden könnte“, sagt Spahn. „Dadurch sind die Wartezeiten für Patienten, die dringend Hilfe brauchen, oft zu lang.“ Der Arbeitsentwurf, den der Minister mit den Ländern beraten will, sieht telefonische Notfallleitstellen und integrierte Notfallzentren an Krankenhäusern vor, jeweils mit sogenannter Lotsenfunktion.

„Der Grundgedanke des Bundesgesundheitsministers, die ambulante und stationäre Notfallversorgung mit dem Rettungsdienst zusammenzuführen, ist grundsätzlich positiv zu bewerten“, sagte eine Sprecherin von Landesgesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) in Hannover der HAZ. Allerdings blieben viele Fragen im Entwurf offen, etwa nach den finanziellen Auswirkungen auf Länder und Kommunen: „Ein Umbau der Notaufnahmen in den Krankenhäusern würde einen erhebliches Kostenvolumen nach sich ziehen.“

In welcher Notaufnahme sind noch Kapazitäten frei? Zuweilen werden Rettungseinsätze zur Irrfahrt. Quelle: Marcel Kusch/dpa

MHH setzt Allgemeinärzte in Ambulanz ein

Der niedersächsische Landtag hat im Dezember 2018 eine Enquetekommission „Sicherstellung der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung“ beschlossen – auch hier sind die Notaufnahmen Thema. „Die Patienten kommen zuhauf auch werktags dorthin, wenn die Praxen offen haben“, sagt Kommissionsmitglied Professor Nils Schneider von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Diese habe deshalb schon 2013 Allgemeinärzte angestellt, die sich unter der Woche tagsüber zusätzlich um Hilfesuchende kümmern. Spahns Vorschlag führe das MHH-Modell positiv zu einem Rund-um-die-Uhr-Angebot weiter.

Das Klinikum Region Hannover hat mit der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) an fast allen Standorten Notfallpraxen etabliert. Außer im Siloah und im Klinikum Nordstadt gibt es das Angebot in Großburgwedel, Gehrden, Lehrte und Neustadt. „In allen Notaufnahmen des Klinikums Region Hannover findet bei der Erstkontaktaufnahme mit einem Patienten eine so genannte Triage statt“, sagt ein Sprecher. Dabei werde die Dringlichkeit eingeschätzt. Patienten, die lebensbedrohlich erkrankt sind, werden sofort behandelt, die anderen je nach Schweregrad der Verletzung oder Erkrankung.

Gebühren vorerst vom Tisch

Vorerst vom Tisch sind Gebühren für die Behandlung in der Notaufnahme, wie sie etwa die Kassenärzte zeitweise propagiert hatten. „Eventuell würden dadurch auch Menschen abgeschreckt, die wirklich Notfallversorgung brauchen“, sagt ein KVN-Sprecher.

