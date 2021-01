Gronau/Leine

Draußen sind die Temperaturen eher niedrig. Aber man muss nur die Tür der großen weißen Halle im Gewerbegebiet an der alten B 3 öffnen, eine Treppe hochsteigen und das Innere der Anlage betreten, schon ist man in den Tropen. 28 Grad. Feuchte Luft. Man hört ein Plätschern. Es riecht nach Salzwasser.

Nur die Sonne fehlt. Und der Ozean ist auch nirgends zu sehen. Stattdessen: ausladende Betonbecken, an denen in regelmäßigen Abständen blaue Behälter befestigt sind, die nach Fischfutter riechen. Wir sind nicht am Meer, wir sind inmitten der „Neuen Meere“.

Anzeige

Im Gewerbegebiet an der alten B 3: „Neue Meere“. Quelle: Bert Strebe

„,Neue Meere‘ heißen wir, weil wir die alten in Ruhe lassen“, sagt Tarek Hermes. Er ist Geschäftsführer der kleinen Firma, die hier, tief im niedersächsischen Binnenland, westlich von Gronau an der Leine im Kreis Hildesheim, seit Kurzem Garnelen für den heimischen Markt züchtet.

Tarek Hermes stammt aus Gronau, er war, wie er erzählt, schon als kleiner Junge ein Naturbursche, wollte mal Förster werden, er ist Jäger. Obwohl seine Eltern keine Bauern sind, hat er Landwirtschaft studiert – sein Plan war, irgendwann irgendwo als Verwalter zu arbeiten. Aber dann saß er 2011 in Hamburg in seiner Studentenbude und schaute sich im Fernsehen eine Dokumentation über Garnelenzucht in Asien an. Das ist ein rasch wachsender Markt: Nach Angaben des Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung werden in Deutschland jährlich rund 50.000 Tonnen Garnelen verzehrt, Tendenz steigend.

Raubbau in Asien

Aber Hermes sah im Fernsehen Tiere, „die da in ihrer eigenen Grütze gelebt haben“. Er sah, wie die Kamera einen Raum zeigte, in dem haufenweise Chemikalien lagerten. Er sah, wie die Garnelen verpackt wurden, manche als konventionelle Ware, manche als Bio-Produkt, alle aus demselben Becken.

„Da kann man sich doch nur aufregen“, sagt Hermes. Darüber, dass so mit einer Delikatesse umgegangen werde. Und dass für so eine Delikatesse Raubbau an der Natur getrieben werde: Für die Aquakulturen werden Mangrovenwälder abgeholzt, es wird Frischwasser verschwendet, salzige Gewässer werden verschmutzt. „Und ich dachte, damals, vorm Fernseher: Das muss man besser machen.“

„Das muss man besser machen“: Tarek Hermes, Geschäftsführer der „Neuen Meere“ in Gronau. Quelle: Bert Strebe

Also fing er an, es besser zu machen. Für die nötigen Investitionen (über die Summe schweigt sich Hermes aus) hat er sich Gesellschafter gesucht, und dann begannen die Versuche: Wie muss ein Betrieb aussehen, der mit 28 bis 30 Grad warmem Salzwasser arbeitet, wenn nicht alle technischen Anlagen über kurz oder lang zerfressen sein sollen? Den Durchbruch schaffte Hermes mit einem Ingenieur, der sich auf Solebäder spezialisiert hatte. Die Schrauben beispielsweise, die bei den „Neuen Meeren“ Holzbalken zusammenhalten, sind Exemplare, die sonst auf Bohrinseln Verwendung finden.

Bio-Kläranlage reinigt das Wasser

Eine Million Liter Salzwasser werden in dem Hallengebäude von „Neue Meere“ bewegt, es befindet sich in einem ständigen Kreislauf, anderthalbmal pro Stunde wird das Wasser in der hauseigenen Bio-Kläranlage gereinigt. Hermes ist stolz darauf, dass nur etwa 10.000 bis 15.000 Liter am Tag durch Frischwasser ersetzt werden müssen; das überschüssige Wasser geht zur städtischen Kläranlage.

Hier leben 700.000 Garnelen: Salzwasserbecken mit blauen Futterautomaten. Quelle: Bert Strebe

In den Becken tummeln sich derzeit etwa 700.000 Garnelen in unterschiedlichen Wachstumsstadien (Platz wäre für doppelt so viel, falls das Geschäft durch die Decke geht). Manche der Tiere sind so klein, dass man sie kaum sieht, manche tauchen wie grauweiße Schemen an der Oberfläche auf, aber die großen Garnelen können sogar aus dem Wasser springen, sodass Hermes und seine Leute Netze an den Becken anbringen mussten.

Wasser muss trüb sein – sonst knabbern sich die Garnelen an

Das Wasser selbst wirkt trübe. Das muss so sein: Garnelen seien Kannibalen und würden sich in klarem Wasser gegenseitig anfressen, erläutert Firmensprecherin Mareike Brünig. Ab und an schwimmen Kunststoffröhren in den Becken, sie fungieren als zusätzliche Verstecke für die Tiere voreinander.

Die hauseigene Bio-Kläranlage von „Neue Meere“ (links Firmensprecherin Mareike Brünig). Quelle: Bert Strebe

Aufzucht ohne chemische Zusätze

Die Aufzucht läuft, anders als meistens in Asien oder Lateinamerika, ohne Antibiotika, ohne chemische Zusätze, es gibt keine Konservierungsstoffe bei den „Neuen Meeren“. Oberstes Prinzip: Nachhaltigkeit und Frische. Morgens gefischt, mittags verkauft oder verschickt. Vom Abfischdatum an sind die Garnelen fünf Tage haltbar. Das klingt deutlich besser als bei mancher Importware, die zwischendurch meist eingefroren und wieder aufgetaut wird. In Deutschland gibt es nur zwei weitere Firmen, die arbeiten wie die „Neuen Meere“.

Nach dem Abfischen – die Firma experimentiert noch mit Keschern, Krebskörben und Netzen – werden die Garnelen zweimal für 30 Sekunden unter Strom gesetzt und damit betäubt. Dann kommen sie für mindestens fünf Minuten in 0,5 Grad kaltes Eiswasser, was sie tötet.

Tüten aus pflanzlichen Rohstoffen

Ein Drittel der Larven bezieht „Neue Meere“ von einem kleinen Betrieb in Sachsen, zwei Drittel aus den USA – Tarek Hermes sagt, Ziel seien komplett europäische Quellen. Jetzt hat der Verkauf begonnen, Kunden sind die Gastronomie, Caterer, Leute, die online kaufen oder den Hofladen besuchen – während des Gesprächs klingelt es ein paarmal, Mareike Brüning muss gehen und vakuumverschweißte Garnelen verkaufen. Die Tüten dafür sind nicht aus Plastik, sondern, ganz nach der „Neue Meere“-Philosophie, aus pflanzlichen Rohstoffen und zersetzen sich nach 42 Tagen.

Mal mit dem Kescher, mal mit dem Krebskorb: Tarek Hermes fischt Garnelen. Quelle: Bert Strebe

Im Moment plant „Neue Meere“ mit einer Ernte von mindestens 17 Tonnen pro Jahr, Verkaufspreis 69 Euro das Kilo. Wenn das Geschäft gut läuft, sollen es mehr Tiere werden. Hermes denkt auch an mögliche Erweiterungen mit Fisch, Lachs etwa oder Forellen.

Nur drei Stunden Licht am Tag

Aber ist das nicht alles Massentierhaltung? Tarek Hermes schüttelt den Kopf, sagt, mit dem Begriff verbinde man doch was anderes. Seine Garnelen bekämen kein Mikroplastik zu fressen, es gebe keine Überfischung, keine zerstörten Mangroven. Die Tiere könnten ohne Stürme und ohne Störung unter „optimalen Bedingungen“ wachsen, sogar mit schonender Lichtsteuerung ( Garnelen leben sonst in 70 Metern Tiefe, in Hermes‘ Halle ist deswegen nur drei Stunden am Tag das Licht an).

Fangfrische Garnelen aus den „Neuen Meeren“ in Gronau/Leine. Quelle: Bert Strebe

Natürlich ist es trotzdem Massentierhaltung. Garnelen bewohnen normalerweise keine Betonbecken, sondern den Meeresgrund, wo sie Algen und Kleintiere fressen. Aber wenn man sich die Billigproduktion in den riesigen Aquakulturfarmen in Asien und anderswo anguckt, ist die Tierhaltung in Gronau eine vergleichsweise gute Massentierhaltung.

Was Hermes verkauft, heißt deswegen auch nicht bloß Garnele. Sondern „ Garnele 1“. Seine Garnelen stehen für ihn an erster Stelle.

Von Bert Strebe