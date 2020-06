Die Landesregierung hat die Opposition in der Corona-Krise erstmals vorab über eine neue Verordnung informiert, die am Montag in Kraft treten soll. Unterdessen haben sich in Göttingen knapp 70 Menschen nach privaten Feiern mit dem Virus infiziert. Weil auch Schüler betroffen sind, fordert der Stadtelternrat die Schließung von Schulen.