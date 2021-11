Hannover

Niedersachsen verschärft die Corona-Regeln wieder deutlich. Aufgrund der ansteigenden Infektionszahlen und des immer höheren Anteils von Corona-Patienten an den Krankenhäusern steigt das Land schrittweise auf die 2-G-Regelung um.

Die neue Corona-Verordnung des Landes, die an diesem Mittwoch in Kraft tritt, sieht in ersten Bereichen strenge Begrenzungen des Zugangs vor. So sollen zum Beispiel bereits ab Warnstufe 1 nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zu Veranstaltungen ab 1000 Besuchern in geschlossenen Räumen erhalten. Das galt bisher erst ab Warnstufe 3. Das gleiche gilt ab morgen bei Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern. Perspektivisch solle die 2-G-Regelung auf weite Bereiche des öffentlichen Lebens ausgeweitet werden, hieß es.

Weil: Neuen Lockdown verhindern

„Wir liegen heute bei einer Inzidenz von 103, einer Hospitalisierungsrate von 4,0 und einem Anteil von 6 Prozent mit Corona-Erkrankten belegten Intensivbetten an der Gesamtkapazität der Intensivstationen“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Damit sei die Situation in Niedersachsen noch vergleichsweise gut. „Aber wir müssen jetzt vorbeugenden Brandschutz betreiben. Es darf in keinem Fall zu einer Situation kommen, in der wir durch Engpässe auf unseren Intensivstationen doch wieder zu einem Lockdown gezwungen werden“, sagte Weil.

Von Marco Seng