Neuenkirchen

Nach dem Fund zweier Leichen in einem brennenden Haus in Neuenkirchen (Heidekreis) ist ein 20-Jähriger festgenommen worden. Gegen den jungen Mann habe sich schon unmittelbar nach der Tat ein Anfangsverdacht ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft Lüneburg am Donnerstag mit. Das Amtsgericht Soltau habe einen Haftbefehl in dem Doppelmordfall erlassen, der 20-Jährige solle noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ende Juli war in dem Haus ein Brand ausgebrochen. Rettungskräfte fanden vor dem Haus eine schwer verletzte 56-Jährige. Im Haus selber lagen die Leichen eines 70-Jährigen und seiner 69 Jahre alten Frau.

Von RND/lni