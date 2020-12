Schwüblingsen

Der frisch gewählte Präsident hält nicht Hof. In Gummistiefeln, Arbeitshose, Pulli, Weste und Wollmütze schwingt Holger Hennies den Reisigbesen. Gemeinsam mit seiner Frau fegt er den Platz vor ihrem Hofladen in Schwüblingsen vom Eichenlaub frei. Nach dem Sieg bei der Wahl zum Vorsitzenden des Landvolks ist schnell wieder der Alltag eingekehrt auf dem Betrieb der beiden 30 Kilometer östlich von Hannover. „Die Laubhaufen lassen wir den Winter über als Unterschlupf für die Igel liegen“, erläutert Claudia Königsmann. Die Natur, das wird beim Hofbesuch von Anfang an deutlich, ist den beiden ein Anliegen.

Holger Hennies mit seiner Frau Claudia Königsmann beim Laubfegen vor dem Hofladen. Quelle: Gabriele Schulte

Engagement für Niedersächsischen Weg

Holger Hennies Einsatz für den Niedersächsischen Weg, eine Vereinbarung zum Umweltschutz, war es wohl auch, der ihm den Sieg bei der Wahl brachte. Jahrelang war Gegenkandidat Jörn Ehlers aus Verden im Verband als Kronprinz gehandelt worden. Zuletzt aber überzeugte Hennies, der die Bauern frühzeitig auf den Niedersächsischen Weg eingestimmt hatte, die meisten Delegierten.

Als Vizepräsident und Umweltexperte des Landvolks bewies der promovierte Landwirt Fachkompetenz und Verhandlungsgeschick – wobei, wie er sich erinnert, die Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Nabu, der parallel ein kontroverses Volksbegehren anleierte, nicht einfach war. „Mit dem BUND hat es aber sehr gut funktioniert.“ Die nun Gesetz gewordene Vereinbarung zwischen Landesregierung, Landvolk, Landwirtschaftskammer und Umweltverbänden verlangt von allen Beteiligten, Landschaft, Tiere und Pflanzen zu schützen.

Holger Hennies in der Kartoffelhalle. Grünes Licht schont die Lagerkartoffeln. Quelle: Gabriele Schulte

Den Großteil sollen die Bauern leisten. Hennies (51) und seine gleichaltrige Frau, die er beim Agrarstudium in Göttingen kennenlernte, sahen sich dazu längst in der Pflicht. Ob Blühstreifen am Ackerrand für die Bienen oder Biodiversitätsprogramm der Region Hannover – sie und Kollegen aus Schwüblingsen sind seit Jahren dabei. Der noch immer landwirtschaftlich geprägte Ort in der Gemeinde Uetze, wo der neue Landvolkvorsitzende den Familienbetrieb in vierter Generation erweitert hat, gilt als innovativ. Windpark, Nahwärmenetz, Glasfaser ..., das Dorf war mit allem früh dabei. Hennies erklärt das so: „Wir haben eine sehr gute Dorfgemeinschaft.“ Er selbst ist unter anderem bei der Feuerwehr aktiv und war bis vor Kurzem Atemschutzträger. Aus der Umgebung waren von allen Seiten freudige Stimmen zu hören, als Hennies zum Präsidenten gewählt wurde.

Grünes Klassenzimmer und Unverpackt-Laden

Von Hennies und Köningsmann ging ein Tag des offenen Hofes und eine „Tour de Flur“ per Rad von Hof zu Hof wesentlich mit aus. Wenn nicht gerade Corona die Pläne durchkreuzt, kommen Kindergarten- und Schulkinder auf ihren gar nicht konventionell wirkenden „Mitmach-Hof“, wo sie Schweine auf der Weide beobachten, Ponys streicheln und gemeinsam Gesundes kochen können. Die Bauernfamilie hat kürzlich in ein „grünes Klassenzimmer“ investiert und baut gerade den Hofladen in ein „Unverpackt“-Geschäft um, das möglichst ohne Plastik um die Lebensmittel auskommen soll. Die Renovierung des Fachwerkwohnhauses musste da erstmal warten. Auf Facebook hat ein Kommentator den Gewählten, den er nicht kennt, einen „Großagrarier“ genannt. Das stimmt so nicht und hat Hennies ein bisschen geärgert.

Der Hofladen wird in Kürze zum „Unverpackt“-Laden. Quelle: Gabriele Schulte

Er macht sich mit dem VW-Transporter auf den Weg zur Kartoffelhalle im gut fünf Kilometer entfernten Sievershausen. Dort muss er einige Kisten mit Kartoffeln, die vor dem Verkauf stehen, aus der Kühlkammer holen. Der Schwüblingser hat sich mit seinem 90-Hektar-Betrieb vor vier Jahren einer landwirtschaftlichen Betriebsgesellschaft von drei Männern und einer Frau angeschlossen. „Da müssen Leute zusammenkommen, die gönnen können“, sagt er und äußert sich zufrieden, angesichts wachsender bürokratischer Anforderungen nun nicht zuletzt bei der Dokumentation entlastet zu sein.

Das gemeinschaftliche Arbeiten entzerre zudem die Fruchtfolge auf den Feldern. Wenn die Landwirte abwechselnd Unterschiedliches anbauen, könnten sich die Böden besser erholen. Der Acker vor der Kartoffelhalle etwa profitiere zurzeit vom Ölrettich. Die Zwischenfrucht filtere Nitrat, binde Kohlendioxid unschädlich in der Erde, vermehre Humus und mache Schädlingen frühzeitig den Garaus.

Bei Düngeverordnung „ungemütlich“

Der designierte Präsident gerät ins Schwärmen, wenn er von solchen erprobten Anbaumethoden erzählt. Sie kämen der Natur zugute und brächten gleichzeitig den Bauern Erträge. Kommt das Gespräch dagegen auf die neue Düngeverordnung, kann sich das ruhige Gemüt auch mal erhitzen. Volker Hahn, Vorsitzender des Landvolks Hannover, beschreibt das so: „Bei der Düngeverordnung wird er auch mal ungemütlich.“ Denn die Bundesregelung vom April 2020, die auf EU-Vorgaben zur Nitratminderung fußt, führe nicht zum Ziel, sondern sehenden Auges ins Unglück. Sein Kollege Hennies stehe klar zu solchen Überzeugungen und könne sie stets gut begründen.

Holger Hennies auf dem Acker mit Ölrettich, der den Boden verbessert. Quelle: Gabriele Schulte

Ein Haudegen sei Hennies aber nicht, so Hahn. Hennies selbst sagt von sich: „Ich weiß gar nicht, wann ich mal mit der Faust auf den Tisch geschlagen habe.“ Konflikte scheue er jedoch nicht, seine Meinung sage er deutlich. „Mit der Düngeverordnung von 2017 konnten wir arbeiten“, meint der neue Landvolkpräsident. „Aber die neuen pauschalen Auflagen machen wenig Sinn.“ Das sei Planwirtschaft, die der Umwelt nicht nütze. So sieht es im Übrigen auch sein Vorgänger Albert Schulte to Brinke.

Blauer Schwede und rosa Tannenzapfen

In der Kartoffelhalle zeigt Hennies Kartoffelsorten, darunter bunte wie „Blauer Schwede“ und „Rosa Tannenzapfen“. Letztere bringen weniger Ertrag als „Belana“ und andere gewöhnliche, helfen aber als Nischenprodukte dabei, neue Kunden zu finden – etwa Kreuzfahrtanbieter; auch dieses Geschäft fällt zurzeit wegen Corona allerdings weg. Mehrere Jahre hintereinander machte zudem die Dürre den Kartoffelbauern zu schaffen. Wenn dann nicht mal vernünftig gedüngt werden dürfe, sagt Hennies, bleibe als Familieneinkommen kaum etwas übrig.

Holger Hennies mit Pflanzkartoffeln fürs nächste Jahr. Quelle: Gabriele Schulte

Drei Söhne und eine Tochter haben Hennies und Königsmann, die vier sind zwischen 1996 und 2008 geboren. In dieser Zeit hat Holger Hennies, ermutigt von seiner Frau, nebenbei an der Uni Göttingen mit einer Arbeit zu „Stand und Perspektiven der flächenbezogenen Umweltberatung“ einen Doktortitel erworben. Der werde nicht schaden, nahm er schon damals an, wenn es die Interessen der Landwirte zu vertreten gelte. Für die Kandidatur um den Vorsitz des Verbands habe er sich dann vor rund einem Jahr entschieden – auch wenn fürs Radfahren und die Lektüre historischer Romane nun noch weniger Zeit bleibt. „Wir wollen mitbestimmen, wie wir produzieren“, nennt er als Ziel. Sein Stil werde so teamorientiert sein wie der seines Vorgängers.

Verständnis für Treckerblockaden

In den Neuen setzt auch mancher Jungbauer Hoffnung, der im lockeren Verbund „Land schafft Verbindung“ manchmal mit Treckern Lager des Lebensmitteleinzelhandels blockiert. Anthony Lee, ein Initiator der Aktionen zivilen Ungehorsams, hat Hennies zur Wahl gratuliert. Denn der Schwüblingser hatte viel Verständnis geäußert für den Unmut gegen die Discounter, die ihre Marktmacht zum Schaden der Bauern missbrauchten. „Der Lebensmitteleinzelhandel ist gnadenlos,“ sagt Hennies. Wichtig fände er, auch Fertigprodukte so zu kennzeichnen, dass die Herkunft der Rohstoffe deutlich und die Ware damit weniger austauschbar wird.

Im Hofladen reicht Claudia Königsmann einer Frau Wildschweinmettwurst über den Tresen. Ein älterer Herr fragt nach Glühwein, und wieder kann Holger Hennies ganz praktisch helfen. Der groß gewachsene Bauer reicht eine Flasche vom obersten Regalbrett herunter. Unterdessen verrät Königsmann ihrer Stammkundin beiläufig: „Mein Mann ist gerade Präsident geworden.“ „Glückwunsch“, sagt die.

Ehrenamtlich an der Spitze Das Landvolk ist mit mehr als 70.000 Mitgliedern die größte Interessenvertretung der niedersächsischen Landwirte. Als agrar- und wirtschaftspolitischer Verband wurde sie 1947 in Hannover gegründet. Heute bietet der Landesbauernverband in Deutschlands Agrarland Nummer 1 in 50 Geschäftsstellen mit mehr als 1000 Mitarbeitern Beratung an. Die Kreisverbände arbeiten in neun Bezirksarbeitsgemeinschaften zusammen. Dachorganisation der 18 Landesbauernverbände, die sich nur in Niedersachsen Landvolk sowie in Nordrhein-Westfalen und Bremen Landwirtschaftsverband nennen, ist der Deutsche Bauernverband in Berlin. Das Amt des Präsidenten ist ein Ehrenamt. Für den Vorsitz kandidiert hatte bei der Wahl am vergangenen Donnerstag neben Holger Hennies der 48 Jahre alte Jörn Ehlers, Schweinezüchter im Kreis Verden. Der seit 2017 amtierende Landvolkpräsident Albert Schulte to Brinke (64), noch bis Ende Dezember im Amt, wollte Platz machen für die jüngeren Kandidaten und so einen Generationswechsel an der Spitze einleiten. Zuvor hatte Werner Hilse 15 Jahre lang das Landvolk geführt.

