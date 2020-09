Bergen

Die beiden Fotoalben sind ganz verschieden, jedes verstört auf seine Weise. Das Album des Soldaten, der den Sommer 1940 in Südfrankreich verbrachte, dokumentiert Badefreuden am Strand und eine Stadtbesichtigung in Biarritz – man könnte bei den Bildern von der Westfront an Urlaub denken. Die Fotos aus dem besetzten Polen dagegen zeigen Zerrbilder von Gestalten am Wegrand, versehen mit Überschriften wie „Zigeunerfamilie“ und „Jude“ – Hinweise darauf, wie dieser Soldat die Rassenideologie der Nationalsozialisten verinnerlicht hatte.

Studierende der Leibniz-Uni beteiligen sich an Ausstellung

In der Ausstellung „Aufrüstung, Krieg und Verbrechen – Die Wehrmacht und der Truppenübungsplatz Bergen“ liegen die beiden Schwarz-Weiß-Alben in einer Vitrine direkt nebeneinander. In einem Spind im Nachbarraum hängt eine Uniformjacke aus jener Zeit, im Flur ist ein hölzerner Waffenständer erhalten. Die Gedenkstätte Bergen-Belsen hat die Ausstellung, an der Studierende der Leibniz-Uni Hannover mitwirkten, an ihrer neuen Außenstelle auf dem Areal der Niedersachsen-Kaserne jetzt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. „Die Geschichte der Kaserne ist untrennbar mit der der Kriegsgefangenenlager auf dem Übungsplatz und des KZ Bergen-Belsen verbunden“, sagt Gedenkstättenleiter Jens-Christian Wagner.

In einem Spind hängt eine Uniformjacke. Quelle: Gabriele Schulte

Der Name ist sperrig. „ M.B. 89“ heißt der neue Lernort, der einen Kilometer nördlich des Dokumentationszentrums liegt und sich an Einzelbesucher und Schulklassen und nicht zuletzt an Soldaten richtet. Die Bezeichnung bezieht sich auf den Mannschaftsblock Nummer 89, der so schon 1935 nummeriert wurde und weitgehend im Original erhalten ist. Damals hatte Hitler gerade die Wehrpflicht eingeführt, die Reichswehr in Wehrmacht umbenannt und den Volkstrauertag in Heldengedenktag.

Längst hatten die Nationalsozialisten die Beschränkungen des Versailler Vertrags unterlaufen, die Aufrüstung war in vollem Gang. Bei Bergen (Kreis Celle) waren die Bewohner etlicher Dörfer zwangsumgesiedelt worden, um südlich des Truppenübungsplatzes Munster einen weiteren, noch größeren Kampfplatz zum Üben des Panzerkrieges zu schaffen.

Dort bei Bergen in der dünn besiedelten Heide entstand ab 1940 dann das Kriegsgefangenenlager, ab 1943 zusätzlich das Konzentrationslager Bergen-Belsen. Zeitweise waren die Häftlinge, unter anderem Gruppen aus dem geräumten Thüringer KZ Mittelbau-Dora, auch im Gebäude M.B. 89 untergebracht – „15 in diesem kleinen Raum hier“, wie Wagner bei einer Führung berichtet.

Es war keinesfalls nur die SS, die die Eingesperrten dort und anderswo schikanierte. Von Anfang an standen Angehörige des Militärs, übrig gebliebene Anti-Demokraten aus dem Kaiserreich, auf der Seite der Nationalsozialisten. Das dokumentiert die Ausstellung eindrücklich.

„Megawichtig“: Theo Wienkoop (22) aus Hannover beim Besuch der Ausstellung. Quelle: Gabriele Schulte

Soldaten beteiligten sich in großer Zahl an Folter und völkerrechtswidrigen Morden. Die Aufzeichnung eines Kompaniechefs in Serbien spricht Bände. Oberleutnant Walther schreibt 1941: „Das Ausheben der Gruben nimmt den größten Teil Zeit in Anspruch, während das Erschießen selbst sehr schnell geht (100 Mann 40 Minuten).“ In dieser Art und erschreckend detailliert auf Unterschiede im Verhalten von Juden und Roma bezogen geht das Protokoll weiter.

Die Mär vom „sauberen“ Soldaten, die sich in vielen Familien hält, wird widerlegt. Gesprochen worden sei nach dem Zweiten Weltkrieg häufig nur von der Zeit in Kriegsgefangenschaft, das Mitwirken an Verbrechen sei verdrängt worden, meint der promovierte Historiker Wagner. „Die Nazi-Verbrechen waren schlimm, aber Opa war anständig“ – das lasse sich so nicht generell sagen.

Soldaten wurden als KZ-Bewacher eingesetzt

Vieles ist bereits in den 1990er Jahren in der damals heftig umstrittenen Hamburger Wehrmachtsausstellung thematisiert worden. Manches kam erst später ans Licht. So wird von der Gedenkstätte Bergen-Belsen erstmals beleuchtet, wie Soldaten zuletzt auch als KZ-Aufseher eingesetzt wurden. In Bergen machten sie ab 1944 neben der SS etwa die Hälfte der Bewacher aus.

Welche Spielräume hatten sie? Verhielten sie sich grausam, wo sie hätten menschlich sein können? „Megawichtig“ findet Ausstellungsbesucher Theo Wienkopp (22) aus Hannover die am „ Lernort M.B. 89“ aufgeworfenen Fragen. „Hier wird gezeigt, wie krass die Wehrmacht in die Naziverbrechen verstrickt war“, resümiert der Student nach einem Rundgang. „Wir haben die Verantwortung, dass sich sowas nicht wiederholt.“ Er beobachte gerade im Zusammenhang mit Corona-Verschwörungstheorien erneut zunehmenden Antisemitismus. Die schwarz-weiß-roten Reichsfahnen sehe man zudem wieder bei den Demonstrationen wie auch in etlichen Vorgärten.

Nicht im Sinne der Gedenkstätte: Gedenkstein für Nazi-General von Fritsch hinter der Kaserne in Bergen. Quelle: Gabriele Schulte

Die Ausstellung richtet ebenfalls einen Blick auf die Gegenwart. Die Bundeswehr distanziert sich, wie aufgezeigt wird, offiziell inzwischen deutlich von der Nazi-Vergangenheit. Eine Traditionspflege in diese Richtung ist ausdrücklich unerwünscht. Gleichzeitig ehrt etwa ein Gedenkstein hinter dem Kasernengelände in Bergen noch immer den Nazi-General von Fritsch, der die Soldaten bis zuletzt auf den „Endsieg“ einschwor. Auf einem Hinweisschild daneben finden sich solche distanzlosen Worte: „Im Leben wie im Tod ein Vorbild seiner Soldaten“.

Die Zufahrt zum „ Lernort M.B. 89“ auf dem Gelände der Niedersachsen-Kaserne nördlich des Gedenkstätten-Zentrums Richtung Bergen ist ausgeschildert. Geöffnet ist vorläufig Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Von Gabriele Schulte