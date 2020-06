In der Göttinger Stadtverwaltung soll sich ein Mitarbeiter 70.000 Euro ausgezahlt haben, die eigentlich für Empfänger von Sozialleistungen reserviert waren. Der 44-Jährige hat gestanden, Chipkarten ohne das Wissen der Betroffenen ausgestellt zu haben, um an das Geld zu gelangen. Es ist der dritte Untreuefall im Fachbereich in wenigen Jahren.