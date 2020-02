Hannover

Wer ab Anfang März neu in Krippe, Kindergarten oder Schule kommt, muss eine Doppelimpfung gegen Masern nachweisen. Die Schulen fangen jetzt an, Eltern in Rundbriefen über die neue Masernimpfpflicht zu informieren. Auch Kitas weisen in Aufnahmegesprächen darauf hin. Der Bund will bis Mitte Februar umfangreiches Informationsmaterial zur Verfügung stellen. Die Impfpflicht gilt für Kinder ab einem Jahr, die neu aufgenommen werden, genauso wie für Mitarbeiter, die neu eingestellt werden und nach 1970 geboren sind. Wer sich bereits in der Einrichtung befindet, hat bis zum 31. Juli 2021 Zeit, seine Impfungen nachzuweisen.

Impfpflicht auch für Hausmeister und Reinigungskraft

Nicht nur Schüler und Lehrer, Kita-Kinder und Erzieher, sondern auch alle Personen, die regelmäßig in Gemeinschaftseinrichtungen tätig sind – also auch Hausmeister, Köche, Reinigungskräfte und Leiter von Arbeitsgemeinschaften im Ganztagsangebot – fallen unter die Impfpflicht. Nicht betroffen sind beispielsweise Handwerker, die nur gelegentlich in Schulen arbeiten.

Betroffen von der Impfpflicht ist neben Kitas, Horten, Schulen und Flüchtlingsheimen auch das Personal in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern, Tageskliniken, Arztpraxen und Rettungsdiensten – selbst wenn die dort Tätigen keinen direkten Kontakt zu Patienten haben. Auch Tagesmütter, die ein oder mehrere Kinder außerhalb des Haushalts der Eltern für mehr als 15 Stunden in der Woche über einen Zeitraum von länger als drei Monaten betreuen, müssen eine zweifache Masernimpfung nachweisen. Das gilt auch für die von ihnen betreuten Kinder.

Hunderte Todesfälle in Europa

Der Bundestag hatte das Masernschutzgesetz im November 2019 beschlossen, kurz vor Weihnachten war es im Bundesrat gebilligt worden. Masern gehören laut Bundesgesundheitsministerium zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten. Gerade bei Kindern unter fünf Jahren und empfindlichen Erwachsenen kann es dadurch zu schweren Komplikationen bis hin zu Gehirnentzündungen kommen. Im vergangenen Jahr sind in Europa Hunderte Menschen an Masern gestorben, auch in der Nähe von Hildesheim starb eine Frau. Mehrere Schulen mussten wegen zahlreicher erkrankter Kinder geschlossen werden, auch an Grundschulen in Hannover waren Masernfälle bekannt geworden.

Masern sind eine hoch ansteckende Infektionskrankheit und können auch tödlich verlaufen. Quelle: Cynthia Goldsmith/Centers for Disease Contról and Prevention/dpa

Eine Sprecherin des Kultusministeriums sagte, Eltern sollten kontrollieren, ob im Impfpass unter der Spalte Masern-Mumps-Röteln zwei Kreuze eingetragen sind. Bei Schuleingangsuntersuchungen würden Familien auf noch fehlende Impfungen hingewiesen, hieß es bei der Region Hannover.

Bußgeld bis zu 2500 Euro droht

Belegt werden kann die Impfung bei der Anmeldung in Kita oder Schule mit einem Impfausweis, dem gelben Kindervorsorgeuntersuchungsheft oder einem ärztlichen Attest, auch wenn ein Kind zurzeit aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden darf.

Fehlt die Impfung, muss die Kita-Leitung die Aufnahme verweigern. Schulpflichtige Kinder hingegen können nicht vom Schulbesuch ausgeschlossen werden. Die Schulleitung muss aber sofort das Gesundheitsamt informieren. Wenn die Impfung innerhalb einer bestimmten Frist – die Region spricht von mindestens zehn Tagen – nicht nachgeholt wird, kann notfalls ein Bußgeld von bis zu 2500 Euro verhängt werden.

Von Saskia Döhner