Was ist hängengeblieben vom Deutschunterricht? Denkt man über die Diskussion in der Geschichtsstunde noch nach, wenn man schon auf dem Weg nach Hause ist? Und kann der Kunstlehrer seine Schüler so begeistern, dass sie im nächsten Urlaub mit ihren Eltern freiwillig ins Museum gehen?

Lehrkräfte in Niedersachsen, die sich fragen, wie gut ihr Unterricht wirklich ist, können sich jetzt, schnell und unkompliziert die Meinung ihrer Lerngruppen einholen. Dazu müssen sie nicht mehr selbst Fragebögen basteln, sondern können auf das neue Schülerfeedbackportal zurückgreifen, das das Niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) im Auftrag des Kultusministeriums entwickelt hat und das ab sofort freigeschaltet ist. Auch in Hamburg, Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz sind entsprechende Feedbackportal geplant oder bereits in Betrieb.

Schüler sollen auch mal Rückmeldung geben können

„Wer könnte den Lehrkräften besser Rückmeldung geben als die Schülerinnen und Schüler?“, fragte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) bei der Vorstellung des Portals vor Journalisten am Montagabend in Hannover. Denn sie seien schließlich die „Hauptempfänger von Unterricht“. Und es sei gut, wenn Rückmeldungen auch mal in die andere Richtung liefen, denn Schüler seien es gewohnt, ständig Feedback über ihre Leistungen zu bekommen, etwa in Form von Noten.

Schülerinnen und Schüler sind Hauptempfänger von Unterricht. Quelle: Guido Kirchner/dpa

Teilnahme am Feedback-Portal ist anonym und freiwillig

Die Teilnahme an der Unterrichtsbewertung sei komplett anonym und freiwillig. Lehrkräfte können nicht nachvollziehen, welcher Schüler ihren Unterricht besser oder schlechter bewertet hat. Sie müssen also keine Nachteile befürchten.

Das Resultat sieht nur der Lehrer selbst

Die Ergebnisse der Umfrage sieht nur der jeweilige Lehrer selbst, weder der Schulleiter noch die Landesschulbehörde hat darauf Zugriff. Die Lehrkräfte nutzen es ebenfalls freiwillig, sie könnten daraus aber wertvolle Erkenntnisse für den eigenen Unterricht erhalten, warb der Minister.

Lehrer können im Portal ein passwortgeschütztes, kostenloses Nutzerprofil erstellen und von dort aus ihre Schüler zu einer anonymisierten und TN-basierten Online-Befragung einladen, die dann nicht länger als zehn Minuten dauert. Dabei können die Lehrer auf vorgefertigte Fragen zurückgreifen oder auch selbst neue einstellen.

„Schülerfeedback ist auch ein Mittel der Demokratie“

Peter Korn, Fachbereichsleiter Evaluation beim NLQ, sagte, die Selbstwahrnehmung der Pädagogen sei oft verzerrt, es gebe blinde Flecken, Schüler hätten einen Vergleich, sie sähen nicht nur den Unterricht einer Lehrkraft, sondern den von mehreren. Zudem sei die Rückmeldung zum Unterricht für Schüler auch ein Mittel der demokratischen Beteiligung an Schule. Teilnehmen könnten schon Schüler ab der dritten Klasse. Möglich sei die Beantwortung mit jedem digitalen Endgerät, Handy, Tablet oder Laptop.

Für Lehrer sei es ein Mittel zur Bestärkung und Rückendeckung. Tonne appellierte an die Lehrkräfte, von dem neuen Angebot möglichst kräftig Gebrauch zu machen. Wenn das Feedbackportal Thema im Kollegium sei, würden mehr Pädagogen zur Teilnahme animiert.

