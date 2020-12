Neujahrsansprache: Ministerpräsident Weil lobt Bürgersinn in der Corona-Pandemie

Hannover

Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hat den Wert einer stabilen Demokratie für die Bewältigung der Corona-Pandemie hervorgehoben: „Corona hat uns gelehrt, was wir an einer starken Demokratie haben - mit kritischen Medien, mit unabhängigen Gerichten, mit verantwortungsvoller Politik in den Parlamenten und in den Regierungen, vor allem aber auch mit Bürgerinnen und Bürgern, die selbst auch mit Verantwortung übernehmen“, sagte Weil in seiner Neujahrsansprache, die am 1. Januar 2021 um 19.55 Uhr im NDR-Fernsehen ausgestrahlt wird. Zugleich offenbare die Corona-Pandemie aber auch Schwächen. So bestehe etwa im Pflegewesen und bei der Digitalisierung Verbesserungsbedarf, betonte der SPD-Politiker.

Am Ende des Jahres verzeichne das Land über 100.000 Corona-Infektionen. Viele Menschen seien dem Virus zum Opfer gefallen, viele andere litten bis heute unter schweren Nachwirkungen der Infektion. Dennoch sei Niedersachsen weniger stark betroffen als viele andere Bundesländer. „Das liegt vor allem an der überragenden Mehrheit unserer Bevölkerung, die sich sehr verantwortungsbewusst verhält und selbst Infektionsschutz betreibt“, betonte Weil. Der Ministerpräsident dankte allen Menschen, die sich für das Gemeinwesen engagieren, und hob dabei die Beschäftigten in Gesundheitsämtern, Krankenhäusern und Pflegeheimen hervor.

„In einer schweren Wirtschaftskrise“

Zugleich bat Weil um Verständnis für die strikten Corona-Schutzmaßnahmen. Er wisse, dass viele Bürgerinnen und Bürger mit den Einschränkungen haderten. Es sei aber die Pflicht des Staates entschieden zu handeln, um die Gesundheit unzähliger Menschen zu schützen. Durch die nun begonnenen Impfungen gegen das Corona-Virus werde die Grundlage für eine Rückkehr zu einem normalen Leben und zu neuen Aktivitäten in der Wirtschaft, in der Kultur und im Sport geschaffen - „und vor allem zu unbefangenen sozialen Kontakten von Mensch zu Mensch“, unterstrich Weil.

Zur Bilanz des Jahres 2020 gehöre aber auch, dass sich das Land „in einer schweren Wirtschaftskrise“ befinde. Viele Menschen machten sich große Sorgen um ihre Arbeitsplätze und wüssten noch nicht, wie es im Neuen Jahr weitergehe. Weil sagte, dass sich das Land für die Betroffenen engagiere und bislang nie dagewesene Hilfsprogramme aufgelegt habe. „Wir gehen dabei an die Grenzen unserer Möglichkeiten, wir sind uns unserer Verantwortung bewusst“, betonte der Ministerpräsident.

