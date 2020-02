Hannover

Die Krankenkassen weisen die Kritik der Kommunen an der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) geplanten Reform der Notfallversorgung zurück. „Fakt ist, dass es bei der Notfallversorgung großen Handlungsbedarf gibt“, sagt der Leiter des Ersatzkassenverbandes in Niedersachsen, Jörg Niemann, am Mittwoch in Hannover. Patienten wie Krankenhäuser beklagten überfüllte Notaufnahmen, Rettungsdienste rückten zu Bagatelleinsätzen aus und der ärztliche Bereitschaftsdienst werde von vielen Menschen nicht als geeignete Versorgung wahrgenommen.

Am Dienstag hatten Kommunen und Rettungsdienste vor deutlich längeren Fahrzeiten bei einer zentralisierten Notfallversorgung gewarnt. Dadurch sei die Versorgung schwer verletzter und schwer kranker Patienten gefährdet.

Die Krankenkassen widersprechen. Eine Reform mit dem Ziel klarer Zuständigkeiten, einer besseren Steuerung der Patienten sowie mehr Sicherheit und Verlässlichkeit sei darauf die notwendige und richtige Reaktion. „Es geht darum, dass jeder Patient möglichst schnell die jeweils richtige medizinische Versorgung bekommt – der echte Notfall durch Rettungswagen und im Krankenhaus, der ambulant zu behandelnde Patient in einer Bereitschaftspraxis oder zu Hause“, betont Niemann. Dafür müssten die Notfallambulanzen in den Krankenhäusern entlastet werden.

„Patienten blockieren Notaufnahmen“

Patienten ginge heutzutage auch deshalb ins Krankenhaus, weil sie keinen Termin beim Facharzt bekämen, damit würden die Zugänge für Notfälle blockiert, sagt Niemann. Auch Kommunen würden wegen der zu hohen Inanspruchnahme des Rettungsdienstes mit Projekten wie dem Gemeindenotfallsanitäter neue Wege erproben, um die Rettungswagen für echte Notfälle freizuhalten.

Die Landkreise seien lediglich in Sorge Kompetenzen, abzugeben. Auch die Art und Weise der Kritik sei völlig überzogen. „Niemand will doch den Rettungsdienst verschlechtern, im Gegenteil“, meint er. Wer aber bei gut nachvollziehbaren Vorschlägen zur Verbesserung der Notfallversorgung von einer Frage von Leben und Tod spreche, betreibe Panikmache, sagt er.

„Verlässliche Notfallzentren sind nötig“

Die Ansiedlung der geplanten integrierten Notfallzentren an dafür geeigneten Krankenhäusern sei der richtige Weg, Sicherheit und Verlässlichkeit zu verbessern. „Wenn sich Krankenhäuser immer wieder aus der Notfallversorgung abmelden, ist es nur folgerichtig, dafür Standorte zu nutzen, die diese Leistung verlässlich anbieten“, sagt der Chef des Ersatzkassenverbandes.

