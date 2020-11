Berlin/Neustadt

Die Bundeswehr ermittelt wegen des Verdachts von Gewaltverherrlichung, Pornografie, Antisemitismus und Rechtsextremismus gegen Soldaten der Panzerlehrbrigade 9. Es soll sich um eine Chatgruppe von 16 Unteroffizieren und zehn Mannschaftsdienstgraden handeln, heißt es in einer Unterrichtung der Obleute im Bundestag durch das Verteidigungsministerium.

Viele der unter Verdacht stehenden Soldaten gehören demnach dem Versorgungsbataillon 141 an, stationiert in der Wilhelmstein-Kaserne in Neustadt am Rübenberge. Bislang drei Soldaten sei das Tragen der Uniform und das Ausüben des Dienstes verboten worden. Der Militärische Abschirmdienst ( MAD) sowie die Staatsanwaltschaft ermitteln.

Von RND/Steinkohl