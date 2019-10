Hannover

Der wochenlange Streit in der Koalition um eine mögliche Aufweichung der Schuldenbremse in Niedersachsen ist beendet. Die Fraktionen von SPD und CDU haben sich am Dienstag endgültig auf einen Kompromiss geeinigt. Die Sozialdemokraten konnten dabei durchsetzen, dass im Falle von Naturkatastrophen oder b...