Zeven

Ein mit Mastschweinen beladener Viehtransporter ist auf dem Weg zum Schlachthof verunglückt. Bei dem Unfall auf der B71 zwischen Zeven und Seedorf im Landkreis Rotenburg ( Wümme) seien 13 Schweine gestorben, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Mittwochmorgen.

Der mit insgesamt 162 Tieren beladene Wagen kippte am Dienstagabend um, als er in eine Kurve auf abschüssiger Straße fuhr. Das im Anhänger eingeschlossene und zum Teil eingeklemmte Vieh musste von der Feuerwehr befreit werden. Die überlebenden Mastschweine wurden umgeladen und weiter zu dem ursprünglichen Ziel des Transports, einem Schlachthof in der Nähe von Bremerhaven, gebracht. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt.

Von RND/dpa