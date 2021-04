Hannover

In der zweiten Schulwoche nach den Osterferien sind anhand der verpflichtenden Schnelltests für Kinder und Beschäftigte rund 600 Corona-Infektionen in Niedersachsen entdeckt worden. Bei der Bilanz der zweiten Testwoche, die das Kultusministerium am Freitag veröffentlichte, hatten 3000 von insgesamt 3200 Schulen im Land für die Zeit vom 19. bis 23. April ihre Ergebnisse gemeldet. An Schülerinnen und Schüler waren rund 1,2 Millionen Testkits ausgegeben worden, an Mitarbeiter 242.000 Tests. Dabei waren bei den Kindern 667 Selbsttests positiv gewesen, wovon 495 sich in der PCR-Nachtestung bestätigten. Bei Schulbeschäftigten gab es 71 positive Schnelltests, 39 davon wurden durch PCR-Nachtests bestätigt.

Knapp 600 Infektionen entdeckt

Dazu kommen 4900 anlassbezogene Schnelltests bei Kindern, davon waren 39 positiv, bestätigt in der PCR-Nachtestung wurden davon 35. Bei Schulbeschäftigten wurden 12.500 anlassbezogene Tests vorgenommen, sieben Schnelltests waren positiv und vier davon wurden im PCR-Test bestätigt.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sagte: „Erneut konnten durch die Selbstteststrategie fast 600 Infektionen entdeckt und damit ein mögliches Einschleppen in Schulen und Weiterverbreiten in Familien frühzeitig verhindert werden. Damit bestätigt sich, dass die Selbsttests ein wirksames Instrument sind, um Infektionsketten zu durchbrechen.“ Auch die Verteilung klappe besser.

Grüne setzen auf Draußen-Angebote

In Niedersachsen sind in Landkreisen mit einem Inzidenzwert von über 100 nur Grundschüler, geistig-behinderte Förderschüler und Abschlussklassen im Wechselunterricht in den Schulen. Alle anderen Jahrgänge sind dort im Homeschooling. Der Landeselternrat rügt, dass die Klassenräume immer noch nicht mit Luftfiltergeräten ausgestattet sind. Und die Grünen monieren, dass nicht mehr Unterricht im Freien stattfindet, wo die Infektionsgefahr deutlich geringer sei.

Von Saskia Döhner