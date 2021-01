Hannover

Arbeitgeber sollen ihre Beschäftigten ins Homeoffice schicken, nur begründete Ausnahmen sind erlaubt – so steht es im neuen Corona-Beschluss von Bund und Ländern. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hatte sich dafür bereits im Vorfeld starkgemacht. Wie sieht es derweil in den Behörden des Landes aus?

Zu wenig Laptops im Finanzministerium

Auf dem Papier sieht der aktuelle Stand gar nicht so schlecht aus. Auf Nachfrage der HAZ teilt das zuständige Innenministerium mit, dass 74 Prozent der Bürobeschäftigten ihre Arbeit zu Hause verrichten. Der Wert beruhe aber auf Schätzungen. Je nach Ministerium sei die Homeoffice-Quote unterschiedlich. „Für das Finanzministerium weisen wir darauf hin, dass die Arbeit in den Finanzämtern auf stationäre Arbeitsplätze ausgerichtet ist“, sagt eine Sprecherin. Noch gebe es nicht genügend Laptops, die den erhöhten Sicherheitsanforderungen der Finanzverwaltung genügten. Im Finanzbereich seien daher nur 22 Prozent der Mitarbeiter zu Hause beschäftigt.

„Wird vonseiten der Vorgesetzten nicht gerne gesehen“

Technische Unzulänglichkeiten beklagt derweil eine HAZ-Leserin, die bei einer niedersächsischen Landesbehörde arbeitet. „Ich selbst habe keinen Laptop, sondern einen festen Stand-PC. Somit ist für mich Homeoffice so gut wie unmöglich“, sagt sie in einer Leserzuschrift. Neue mobile Rechner seien in den vergangenen Monaten nur vereinzelt angeschafft worden. „Auch wird von Seiten der Vorgesetzten Homeoffice nicht gerne gesehen“, meint die Landesbedienstete.

Die Landesregierung betont, dass bereits viel geschehen sei. „Die Arbeitsformen der Telearbeit und der mobilen Arbeit sind grundsätzlich bereits seit vielen Jahren in den niedersächsischen Landesdienststellen möglich und werden auch entsprechend genutzt“, teilt die Sprecherin mit.

Europaministerium nahezu komplett zu Hause

Besonders viele Mitarbeiter hat das Wissenschaftsministerium ins Homeoffice geschickt. Fast 90 Prozent der Beschäftigten arbeiten zu Hause, die Hochschulen nicht eingerechnet. In der Staatskanzlei arbeiten immerhin 88 Prozent im heimischen Büro, das Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten hat fast alle Beschäftigten nach Hause geschickt (99 Prozent).

