Hannover

Angesichts von bundesweit fast 1000 neuen Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus mehren sich die Anzeichen, dass der harte Lockdown in Deutschland über den 10. Januar hinaus verlängert wird. Politiker aus Bund und Land äußerten sich am Mittwoch skeptisch über baldige Lockerungen. „Die Corona-Pandemie wird uns bis ins Frühjahr begleiten“, sagte Niedersachsens Vizeministerpräsident Bernd Althusmann ( CDU) der HAZ.

Beratungen am 5. Januar

Der harte Lockdown ist bisher bis zum 10. Januar befristet – Ziel ist das weitgehende Herunterfahren des öffentlichen Lebens in Deutschland. Dazu gehören die Schließung vieler Geschäfte und strenge Kontaktbeschränkungen. Am 5. Januar wollen Bund und Länder über das weitere Vorgehen beraten.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) deutete am Mittwoch eine Verlängerung des harten Lockdowns an. „Solange ganz Deutschland ein riesengroßer Hotspot ist, verbieten sich Lockerungen praktisch von selbst“, sagte der CDU-Politiker. „Unser Alltag wird wohl noch zwei bis drei Monate eingeschränkt sein.“ Ab Frühsommer werde sich das private gesellschaftliche Leben normalisieren.

Althusmann : Große Kraftanstrengung nötig

Auch Althusmann erwartet keine schnellen Lockerungen. „Wir alle hoffen, dass die Maßnahmen des Lockdowns greifen“, sagte der niedersächsische Wirtschaftsminister. Wenn das nicht gelinge, werde sicherlich am 5. Januar über ein weiteres Beibehalten beschlossen. „Das wird noch mal eine große Kraftanstrengung erfordern.“ Umso wichtiger seien schnelle wirtschaftliche Hilfen für die betroffenen Branchen.

„Es ist noch nicht absehbar, ob der Lockdown verlängert werden muss“, sagte Niedersachsens Regierungssprecherin Anke Pörksen der HAZ. Um das zu entscheiden, müsse man die Entwicklung der Infektionszahlen nach den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel verlässlich abschätzen können. Der 5. Januar sei für eine Bewertung möglicherweise noch zu früh.

„Trügerisch niedrige Zahlen“

Das niedersächsische Gesundheitsministerium bekräftigte am Mittwoch noch einmal die Warnung von Ministerin Carola Reimann vor möglicherweise „trügerisch niedrigen Zahlen“ durch die Feier- und Brückentage zum Jahresende. In dieser Zeit wird voraussichtlich weniger getestet, wie es sonst auch an Wochenenden der Fall ist. „Wir werden viele Tage niedrige Werte sehen, die aber nicht das wahre Leben repräsentieren“, hatte die SPD-Politikerin gesagt und von Maßnahmen vor dem 10. Januar abgeraten. Das Ministerium betonte, dass die Gesundheitsämter ihre Verfügbarkeit über die Feiertage in eigener Zuständigkeit regeln könnten. Meldungen über Infektionszahlen müssten aber zeitnah erfolgen.

In Deutschland sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts weitere 962 Menschen ( Niedersachsen 38) an oder mit dem Coronavirus gestorben. Das ist der höchste an einem Tag verzeichnete Wert seit Beginn der Pandemie. Zugleich wurden 24 740 Neuinfektionen ( Niedersachsen 1606) gemeldet.

Impfungen beginnen

Die Hoffnungen ruhen jetzt vor allem auf den Impfungen gegen das Virus, die am kommenden Sonntag beginnen sollen – zunächst vorwiegend in Altenheimen. In Niedersachsen hat die Landesregierung angekündigt, dass die symbolische erste Impfung am 27. Dezember im Landkreis Osnabrück geplant ist. Die ersten Impfungen in Hannover sollen im Januar folgen.

Von Marco Seng